POVE DEL GRAPPA. È scomparso Beppe Stoppiglia, il prete operaio di Pove del Grappa, responsabile della formazione dei dirigenti Cisl in Veneto e fondatore di Macondo. Lo riferisce il sindacato ricordando come Beppe, per tutti coloro che lo conoscevano, aveva 82 anni e nel 1965 era stato ordinato sacerdote. Per dieci anni è stato parroco a Comacchio, insegnante di religione e quindi direttore di una scuola professionale, lavoro che lo ha portato ad aderire alla Cisl con la federazione della scuola. Poi ha scelto la via dei preti operai ed è diventato metalmeccanico e rappresentante sindacale della Fim Cisl. Nel 1983 è stato chiamato dalla Cisl dell’Emilia Romagna a dirigere la formazione dei quadri sindacali, incarico che assume poi in Veneto nel 1985. In questo ruolo ha curato la formazione di centinaia di delegati e nuovi dirigenti della Cisl del Veneto, partecipando anche all’attività formativa del Centro Studi di Firenze. All’impegno nella Cisl Beppe ha affiancato, a partire dalla fine degli anni ’70, quello per l’America Latina, la sua seconda casa. Nel 1977 va in Brasile (dove viveva la sorella suora) e in Argentina, paesi entrambi soggetti a dittature militare, e si impegna a favore dei meninos de rua, i bambini di strada, con le prime esperienze di adozione a distanza. Nel 1988 ha fondato l’Associazione Macondo di cui è stato presidente fino al 2014. Giuseppe Stoppiglia è stato direttore della rivista Madrugada e autore di numerose pubblicazioni.