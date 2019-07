La Delage al Bonfanti Vimar

Il Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar è in riordino, giusto per dare un giro al capace magazzino. E spunta un pezzo veramente unico, che da solo merita una visita. Si tratta di una Delage del 1911, donata dal figlio di uno dei primissimi soci dell’allora neonato Circolo Veneto Automoto d’Epoca (1961), oggi il secondo club esistente in Italia per anzianità. La Delage venne fondata nel 1905 e montava inizialmente motori De Dion & Bouton, i più diffusi dell’epoca. A partire dal 1909 tutta la produzione era dotata di motori prodotti in proprio, così come quasi tutte le carrozzerie, inaugurando fra i primi la produzione completa dell’auto. La vettura esposta è una Model T con carrozzeria spider due posti, con motore 4 cilindri monoblocco di soli 1.328 cc. e con potenza di 13 cavalli, per una velocità massima di 55 chilometri all’ora. Un piccolo gioiello verde chiaro, con ruote a raggi di legno , parafanghi neri e fanali illuminati ad acetilene, quanto di meglio si poteva avere.