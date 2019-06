Aperitivo con musica al Colle

Tornano domani a Romano gli “Eventi al Colle”. Protagonista il Colle di Dante, angolo tra i più suggestivi del territorio, grazie anche alla presenza della Torre Ezzelina. Il programma prevede musica dal vivo a partire dalle 16. A suonare saranno i Folake Oladun (funky), Isaq e Niadra (folk), i Gilet (garage) e i Chocolata Money (Funky). Non mancheranno cibo e drink per un aperitivo con i fiocchi. Al termine dei concerti, inizierà il dj set che proseguirà fino alle 23. I partecipanti potranno usufruire liberamente dall’ampia area verde. L’evento è organizzato con la collaborazione delle associazioni TouRomano, Veneto Contemporaneo e Magnanimi Gnomi e avrà un’impronta ecologica. Saranno utilizzate infatti solamente delle stoviglie bio. Gli organizzatori, inoltre, invitano i partecipanti a recarsi sul posto a piedi o in bici. Chi arriverà in auto, potrà parcheggiare soltanto sul lato destro della strada che porta al colle di Dante. Lungo via Castello ci sarà il senso unico dalle 15 alle 23. © RIPRODUZIONE RISERVATA

E.S.