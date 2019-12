“Andolfatto” La solidarietà all’amo dei pescatori

Continua la sequenza di anni da ricordare per l’associazione di pesca sportiva “F. Andolfatto” di Romano. «Siamo riusciti a inserire in calendario un’iniziativa ogni mese – spiega il presidente Diego Citton – puntando in particolare sulle nuove generazioni. Il momento che ricorderemo di più, però, è stata la consueta giornata di pesca sportiva dedicata ai ragazzi disabili al laghetto di Campo Croce, sul Grappa». A mille metri di quota, con una trentina di ragazzi arrivati da tutto il Veneto. «E dopo la pesca – ancora Citton – un giro in Quad per tutti grazie al gruppo “Vagabondi in Quad” supportato dalle forze dell’ordine, infine pranzo per un centinaio di persone. Una giornata che non esito a definire super».Altro appuntamento da ricordare, la gara “Del prosciutto”a Cartigliano. Un appuntamento, questo, che ogni anno trascorre nel segno del divertimento e della sana goliardia. «Ancora - chiude il vicepresidente Giuliano Pietrobon -: la gara sociale, i memorial per i soci che non ci sono più e la cena sociale a S. Zenone in autunno». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.P.