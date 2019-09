A Sacro Cuore il punto sulla sanità nel Veneto

La sanità del Veneto, tra amministratori pubblici ed esperti medici, sarà al centro dell’incontro in programma questa sera al teatro di Sacro Cuore di Romano d’Ezzelino. «Sanità per tutti! Il Veneto sempre un passo avanti» è il titolo dell’appuntamento organizzato dal centrodestra di Romano. Il primo relatore sarà l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, che parlerà de “I punti di forza del nuovo piano socio sanitario della Regione Veneto”. Il capogruppo della Lega in Regione Nicola Finco, invece, esporrà gli obiettivi e le prospettive dell’Ulss 7, alla luce delle nuove schede ospedaliere preparate negli ultimi mesi e recentemente recepite anche dalla conferenza dei sindaci. Gli altri interventi saranno più a carattere medico. Il dottor Calogero Cicero, ad esempio, presenterà le nuove tecnologie all’avanguardia per la diagnosi, mentre il dottor Enzo Apolloni parlerà dei segni e dei sintomi dell’infarto, in un’ottica quindi preventiva. Gli ultimi interventi degli esperti riguarderanno l’ictus cerebrale e il diabete mellito. La serata avrà inizio alle 20.30, l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

E.S.