Passa sotto le sbarre chiuse: ucciso dal treno

Il pensionato di Rossano Veneto non si è accorto che il treno stava sopraggiungendo ed è stato travolto dal convoglio.

Ha attraversato il passaggio a livello che collega Rossano Veneto a Loria, nel trevigiano, spingendo la bici a braccio e passando sotto le sbarre chiuse. Non si è accorto che il treno stava sopraggiungendo ed è stato travolto dal convoglio. Per un pensionato di Rossano, i soccorsi subito allertati, anche con l'intervento dell'elicottero del 118, sono purtroppo stati inutili. L'uomo è morto sul colpo. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio nel tratto ferroviario di Loria. I rilievi e la ricostruzione della tragedia sono stati avviati dagli agenti Polfer di Castelfranco. Il traffico ferroviario è stato sospeso per ore.