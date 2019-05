La scuola in lutto per la scomparsa di Bruno Punturiero

Cordoglio e grande commozione all'Istituto comprensivo di Mussolente per la perdita di uno dei collaboratori più apprezzati e stimati. Una malattia tanto breve quanto spietata ha strappato all’affetto dei suoi cari, all'età di soli 46 anni, Bruno Punturiero, da oltre due decenni segretario delle scuole medie e punto di riferimento, per tutta la parte amministrativa, dei plessi del comprensivo misquilese. Punturiero è deceduto l’altra notte. Di origine calabrese, si era trasferito al Nord giovanissimo e da molti anni abitava ad Asolo, con la moglie e i tre figli. «Era arrivato alle medie di Mussolente una ventina d'anni fa – ricorda la dirigente Laura Biancato -, proprio quando è stato fondato il nostro istituto comprensivo, uno dei primi nati in Veneto. Bruno, con il suo lavoro, ha fatto moltissimo per questa scuola, supportando tutte le attività promosse». La notizia della sua scomparsa ha quindi scosso profondamente non solo la preside e i colleghi degli uffici ma anche il corpo docente, gli alunni e le loro famiglie. Un messaggio di partecipazione al lutto è arrivato anche dal l'Amministrazione comunale, che si è detta addolorata per la perdita di un uomo «straordinario». «Tutti gli eventi programmati in questi giorni dalla scuola sono sospesi – ha annunciato la preside Biancato – e quelli in calendario nei prossimi giorni saranno dedicati a lui». La scuola sarà inoltre presente ai funerali, che si svolgeranno sabato mattina alle 10.30 a Villa d'Asolo. •

Caterina Zarpellon