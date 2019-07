La bella Jenny prima veneta prefinalista a Miss Italia

Jenny Stradiotto, di Mussolente, è la prima prefinalista nazionale veneta di Miss Italia. La venticinquenne ha vinto alle passerelle di selezione che si sono svolte a Villa Momi’s a Cavarzere, in provincia di Venezia. La bella Jenny, che lavora come modella, oltre a vincere il titolo regionale di “Miss Sorriso Veneto”, potrà accedere alle prefinali nazionali del concorso. «Ho deciso di partecipare a Miss Italia per una sfida personale, ma anche per esaudire il desiderio dei miei genitori che sognano di vedermi su questo palco», ha rivelato la miss, che ha trionfato su oltre venti concorrenti da ogni parte del Veneto nelle uscite in abito elegante e in body ma anche in abiti vintage e in costumi da bagno originali. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.