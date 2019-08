Jenny ce l’ha fatta La bella di Casoni in finale a Miss Italia

Ci sarà anche Jenny Stradiotto tra le reginette che sabato 6 settembre saranno in diretta in prima serata su RaiUno per la finalissima di Miss Italia. Jenny, 25 anni, di Casoni di Mussolente, titolo di “Miss Sorriso Veneto”, ce l’ha dunque fatta a passare la difficile fase delle selezioni della prefinale che si sono tenute al Museo M9 di Mestre. Intense giornate in cui le miss sono state coinvolte in servizi fotografici, prove di sfilata, eventi promozionali e in cui sono state viste e valutate dalla commissione incaricata di stilare la rosa delle 57 miss che vanno così ad aggiungersi alle altre 23 già in finale di diritto in base al regolamento di gara. Le miss venete, oltre alla bella Jenny, che sarà l’unica rappresentante berica, sono sette: le padovane Elisa Checchin, “Miss Veneto”; Sevmi Fernando Ungamandadige, Sofia Raccanello e Giorgia Pianta, più le veneziane Alice Mocenni e Angelica Campanella. E dopo aver reso noto la scelta all’indomani della fase finale del celebre concorso di bellezza della patrona Patrizia Mirigliani, ieri le miss finaliste si sono fatte immortalare al Lido concedendosi un’emozionante passerella sul red carpet della Mostra del Cinema. Mentre oggi si trasferiranno a Jesolo Lido, dove verrà preparata l’ultima fase per l’assegnazione del titolo di più bella d’Italia. In mattinata, in un locale di piazza Drago, è in programma la conferenza di presentazione della kermesse della finale, condotta da Alessandro Greco e in cui la bella Jenny, che lavora come modella e aiuta i genitori nell’agriturismo “Maso Rosso”, gareggerà col numero 41. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.