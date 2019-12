Crac “Dmm Holding” condanna a due anni

Accusato della bancarotta della società “Dmm Holding group srl”, dichiarata fallita nel novembre 2013 dal tribunale di Vicenza, ieri mattina, davanti al giudice per l’udienza preliminare Roberto Venditti; Francesco Depasquale, 47 anni, residente a Tezze, è stato condannato a due anni di reclusione. L’imputato, difeso dall’avvocato Paolo Mele senior, aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato che in caso di condanna consente lo sconto di un terzo della pena.A Depasquale, in particolare, la procura imputava la distrazione dal patrimonio della società di 33 telefoni cellulari e altri dispositivi per un valore complessivo di oltre 7 mila euro e inoltre di avere distratto altri fondi effettuando prelevamenti «a titolo di restituzione finanziamento per più di 33 mila euro e altri prelevamenti diversi per ulteriori 103 mila euro».Non solo perché al 47enne erano anche imputati dei pagamenti di fatture non registrate «e per tanto non riconducibili all’attività aziendale» per un valore di 121 mila euro. Ma l’imprenditore doveva inoltre rispondere dell’accusa di non avere tenuto i libri e le scritture contabili obbligatorie in modo incompleto, non aggiornato e comunque tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. «Con l’aggravante - scrive la procura nel capo di imputazione formulato al termine delle indagini preliminari - di aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta nell’ambito del medesimo fallimento». Il mese scorso il nome di Francesco Depasquale è stato citato anche nell’inchiesta della procura antimafia di Venezia rientrando tra i 54 indagati nell’ambito dell’operazione “Camaleonte” in cui gli viene contestato un episodio di estorsione per non aver saldato un conto da 14mila euro a un artigiano di Rosà che aveva effettuato lavori nella sua casa. Secondo l’accusa, dopo avergli dato soltanto cinquemila euro, Depasquale lo avrebbe minacciato e intimidito per convincerlo a rinunciare al pagamento di una fornitura di marmo, utilizzata proprio nella villa di Tezze. L’imprenditore, secondo la procura antimafia che sta indagando sulle connessioni della ’ndrangheta in Veneto sarebbe un presunto affiliato.[END_1]© RIPRODUZIONE RISERVATA

M.B.