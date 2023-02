«Quel milione di euro sottratto. Mio marito ucciso ogni giorno»

«Non ci arrenderemo finché non otterremo giustizia. Mai mi sarei aspettata che mio fratello potesse arrivare a intascarsi un milione di euro di risarcimento per la morte di mio marito. È come se lo uccidessero ogni giorno. Fino a quando questa assurda vicenda resterà aperta il nostro dolore non troverà pace».

Mentre parla, Maddalena Trentin, 56 anni, residente a Tezze, fissa la finestra della piccola cucina dalla quale la mattina del 12 marzo 2018 ha salutato per l’ultima volta il marito Roberto Romanò: «Quel giorno mio marito nemmeno sarebbe dovuto andare al lavoro - spiega Maddalena - Era in ferie, ma c’erano delle cose da sistemare in ditta quindi ha preferito fare il suo dovere. Era molto responsabile. L’ho salutato dalla finestra, si è girato e mi ha sorriso. Il mio Roberto sorrideva sempre».

Accanto a Maddalena, c’è il figlio Simone, 29 anni, papà della piccola Emma, nata due anni fa, che passa le giornate a baciare le foto del nonno scomparso prima che venisse al mondo, e continua a chiedere storie sul suo conto, come se gli mancasse, anche se non l’ha mai conosciuto.

Una causa per ottenere il risarcimento del danno

La famiglia, insieme alla secondogenita dei Romanò, Isabella, 26 anni, tempo fa si è rivolta alla Giesse, società specializzata nel risarcimento danni, perché Dino Trentin, fratello di Maddalena, ex titolare della ditta Centro Veneziane di Castelfranco Veneto, si era intascato illegittimamente il milione di euro pagato dall’assicurazione a copertura dell’incidente sul lavoro avvenuto quella mattina di marzo, dove aveva perso la vita il cognato, rimasto sepolto sotto quintali di sassi che gli erano piombati addosso dopo la rottura di un sacco che stava spostando con il muletto aziendale. L’operaio era morto sul colpo. Trentin, che per blindare il denaro nelle sue tasche, aveva intestato la ditta e tutti i suoi beni alla figlia, nei mesi scorsi è stato condannato dai giudici trevigiani a pagare 1,3 milioni ai famigliari di Romanò. Maddalena e i figli, increduli per il suo comportamento tanto si sono subito rivolti a Giesse Risarcimento Danni e la società, tramite i suoi avvocati, ha sporto denuncia alla Guardia di Finanza di Treviso che è riuscita a ricostruire lo spartimento illecito del denaro, andato per la maggior parte all’avvocato di Trentin, che si sarebbe intascato circa 800 mila euro, a saldo della parcella. La famiglia Trentin si è opposta alla sentenza ed è ricorsa in appello. L’udienza è fissata per il prossimo marzo.

«Mio zio - spiega Simone - è convinto di avere ragione, dice che quel milione di euro è suo, siccome era lui che pagava l’assicurazione. Mi ha pure detto che sarei dovuto andare io a chiederglielo, anche se nemmeno sapevo quando gli sarebbero arrivati i soldi, e mi ha detto che ci saremmo dovuti mettere d’accordo su come spartirli, come se per lui fosse logico che ci avrebbe dovuto pure guadagnare dalla morte di mio padre, avvenuta nella sua ditta. Siamo alla follia».

La vicenda raccontata anche in un programma tv

Nei giorni scorsi l’intera vicenda, di cui avevamo parlato su queste pagine a novembre, è stata raccontata in un servizio andato in onda sul programma Mediaset “Le Iene”. Il giornalista televisivo ha contattato sia il legale della famiglia Trentin, ottenendo in risposta solo il telefono “sbattuto in faccia” più volte con la chiusura della comunicazione, sia lo stesso ex imprenditore, che ai microfoni della trasmissione ha detto: “I soldi li ho io”, senza fare minimo accenno alla volontà di volerli restituire nonostante la condanna del tribunale trevigiano. «Intanto non capisco come quell’avvocato possa ancora esercitare - spiega Simone - Poi trovo davvero assurdo che i miei parenti si ostinino a non voler capire che sono in torto marcio. Abitiamo a pochi passi da loro, e quando li incrociamo per strada ci guardano malissimo, come se i cattivi fossimo noi. Noi!».

La moglie della vittima: «È una questione di giustizia»

La vita della famiglia Romanò è sempre stata semplice e senza pretese, fatta di tanti sacrifici per pagare il mutuo della casa di campagna, e gli studi dei figli. «Io e mio marito volevamo solo fare una vita tranquilla, vedere i nostri ragazzi realizzati - racconta Maddalena - Non ci è mai interessato essere ricchi, volevamo solo stare insieme. Il mio dolore per la sua perdita non sarà alleviato da quel milione di euro, ma lo voglio perché è una questione di giustizia. Vorrei dare parte del denaro ai miei figli, perché possano avere un futuro più sicuro, poi ai fratelli di Roberto. Dividerei tutto in parti uguali, come avrebbe voluto lui. Io so che dall’alto mi protegge, e so che mi aiuterà a vincere questa battaglia».

L’intera cucina, il piccolo salotto e l’ingresso della casa in via Strada Del Confine sono piene zeppe di foto dell’operaio. In tutte è sorridente. Un piccolo ritratto è posizionato pure sul tapis roulant dove Maddalena deve camminare tutti i giorni per questioni di salute. «Io voglio poter guardare il mio Roberto in ogni momento - conclude - Quando mi affaccio alla finestra mi sembra ancora di vederlo mentre mi saluta, e tutte le volte mi chiedo perché quella maledetta mattina non ho insistito di più per convincerlo a restare a casa invece di andare al lavoro, forse mi sarei dovuta impuntare, ma dentro di me so che nulla sarebbe cambiato, lui teneva troppo alla sua dignità di lavoratore, a fare bene il suo dovere. Alla fine sul quel posto di lavoro ci ha lasciato la vita e il sangue. Mi sembra che sia pure troppo, questo, come sacrificio. Ci rifiutiamo di farne altri».