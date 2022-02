Minacce al sindaco per la fiera di San Valentino annullata

«Lapidazione pubblica per il sindaco di Pozzoleone». È quella che un “un leone da tastiera” ha auspicato su un gruppo Facebook dedicato alle fiere e alle sagre del Veneto. Una minaccia arrivata a seguito dell’annullamento della fiera di San Valentino e che al primo cittadino Edoardo Tomasetto è stata segnalata da una collaboratrice. Ma il primo cittadino non si è fatto intimidire e ha risposto rendendo pubblico quel commento, nel quale si leggono varie volgarità e ingiurie nei suoi confronti, che culminano nella frase «al palo in piazza lapidato».

«Qualcuno desidera lapidarmi in piazza per aver annullato la fiera di San Valentino - ha scritto poi il sindaco a commento di quelle frasi -. Qualcun altro sostiene invece che “bisogna fargli male...senza tante parole”. Per non parlare degli insulti che il solito giostraio, insoddisfatto dal non poter venire al luna park quest’anno, mi riserva, oltre ad una rielaborazione del tutto personale sulle mie scelte. È la prima volta che mi capita di dover subire minacce e insulti di questo tipo, che hanno chiaramente superato il valico dell’accettabile».

Tomasetto spiega poi nuovamente i motivi per cui si è trovato costretto ad annullare la fiera, in primis per l’emergenza sanitaria. «L’abbiamo annullata in un momento in cui i contagi erano all’apice e di comune accordo con i rappresentati della associazioni comunali - afferma -. E questo per la sicurezza di tutti e per non sottoporre i volontari a inutili rischi. Sono convinto della scelta fatta, calata nel periodo che stiamo vivendo. Riprenderei la stessa decisione nonostante gli insulti e le minacce, a tutela di Pozzoleone e dei pozzoleonesi. Le associazioni hanno approvato questa scelta. Soltanto i giostrai volevano attivare il luna park a tutti i costi, in un periodo in cui gli studenti fanno persino fatica ad andare a scuola».

Il sindaco oggi si consulterà con il suo legale e probabilmente sporgerà denuncia. Sia contro l’autore di quel commento sia contro un altro che ha contribuito ad accendere gli animi a suon di insulti via social. Nonostante le minacce, però, Tomasetto guarda al futuro. «Mi auguro per l’anno prossimo di poter organizzare una fiera spettacolare e con la massima condivisione di tutti i nostri fantastici volontari impegnati nella gestione e organizzazione della stessa», chiude.

Tomasetto ha incassato la solidarietà da parte di numerosi cittadini ed esponenti del mondo politico. Tra gli attestati di vicinanza a commento del suo post, quello del sindaco di Vicenza e presidente della Provincia Francesco Rucco. Il consigliere regionale del Pd Giacomo Possamai ha diramato una nota: «Esprimo tutta la mia vicinanza al sindaco di Pozzoleone - scrive - Orma il “il tiro agli amministratori” sembra essere diventato uno sport, con toni sempre più esasperati e violenti. Non penso che quella di annullare la fiera sia stata una decisione presa a cuor leggero, ma non è nemmeno questo il punto. Non ci sono infatti motivazioni che tengano per augurare la “lapidazione in piazza” di una persona. Il limite è stato valicato da tempo. Episodi del genere stanno diventando quotidiani, ma non dobbiamo stancarci di condannarli».