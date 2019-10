Maxirissa tra la movida Volano bottiglie, un ferito

Sabato sera con rissa in centro storico, in una delle zone più frequentate dalla movida. Due gruppi di giovani si sono affrontati violentemente e un bassanese è rimasto ferito per un colpo alla testa, probabilmente inferto con una bottiglia. Coinvolti due fazioni di una decina di persone, non si esclude il movente politico: il ferito è Tobia Zonta, 43 anni, dieci anni fa candidato capolista di Autonomia Veneta-La Destra- Pensionati e successivamente per qualche anno delegato provinciale di Fiamma Tricolore ma da tempo residente in Sicilia. Ricoverato al San Bassiano, è in osservazione per la lesione al capo e un trauma cranico ma non è in pericolo di vita. L’allarme è scattato poco prima delle 20 in via Gamba, a pochi passi dal Ponte degli Alpini, dove è avvenuto l’apice dello scontro tra le due comitive che hanno iniziato a darsele di santa ragione, davanti a decine di testimoni, in zona per la movida. Teatro della violenza, il tratto davanti al bar “Due di Picche”. Secondo altre ricostruzioni sembra che la lite sia iniziata in zona Terraglio, poi le due bande si sarebbero rincorse. Quello che è certo è che in via Gamba sono stati rovesciati alcuni bidoni della spazzatura, tra i quali uno contenente bottiglie di vetro, che sarebbero state impugnate come armi. Il ferito è caduto a terra, sanguinando dal capo, mentre alcuni passanti chiamavano la polizia. A quel punto i componenti le due fazioni si sono dileguati. Al momento sembra che nessun altro sia rimasto ferito in modo grave, comunque nessuno sarebbe ricorso alle cure del pronto soccorso. All’arrivo degli agenti del vicequestore Elena Peruffo, intervenuti pochi minuti dopo i fatti, Tobia Zonta era seduto a terra, accudito da una ragazza. Sono ancora in fase di accertamento le cause che potrebbero aver innescato il litigio poi degenerato nella pesante aggressione; ma, anche tenendo conto del passato di Zonta, la prima pista seguita è quella politica, anche in considerazione di un precedente avvenuto qualche anno fa davanti allo stesso bar e per il quale lo stesso Zonta era stato rinviato a giudizio e poi assolto. Le indagini della polizia proseguono: sul posto sono state raccolte testimonianze. Inoltre lo scontro è avvenuto in aree coperte dagli impianti di video-sorveglianza. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Cavedagna