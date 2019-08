Polizia, il motoclub fa tappa fra gli scacchi

Il rombo dei motori ha invaso la città degli scacchi per il 3° Raduno nazionale del Moto Club Polizia di Stato. Ieri è andato in scena in piazza il gran finale tutto marosticense che ha portato in città oltre un centinaio di moto da tutta Italia, per quattro giorni di tour alla scoperta del Veneto. Il raduno è stato organizzato dalla Delegazione vicentina del Moto Club Polizia di Stato. Giovedì il tour a Venezia, venerdì il percorso tra Folgaria e Altopiano, sabato la visita ai luoghi più caratteristici delle colline del Prosecco nella Marca conclusasi con l’assemblea nazionale dei soci del motoclub. Ieri la giornata marosticense. L’evento si è svolto sulla scacchiera marosticense, alla presenza del sindaco Matteo Mozzo, del questore Bruno Failla del presidente del Consiglio veneto Roberto Ciambetti, di Giorgio Santini in rappresentanza della Provincia e degli assessori scaligeri. I visitatori hanno potuto osservare i mezzi della Polizia fra cui la Lamborghini, e assistere agli spettacoli della BandOrchestra e delle Majorettes di Carmignano di Brenta, seguiti dall’omaggio marosticense con gli sbandieratori della Partita a scacchi. •

F.P.