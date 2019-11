Lucia Cuman eletta “Donna dell’anno 2019”

La bassanese Lucia Cuman è “Donna dell’anno 2019”, il premio sostenuto e finanziato da Volksbank nell’ambito della terza edizione della Treviso Creativity Week 2019. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolto a Marostica nella sede della Fondazione Banca Popolare di Marostica-Volksbank, presieduta da Roberto Xausa. «Obiettivo dell’iniziativa – spiega Xausa – è promuovere e premiare figure femminili di spicco del Veneto che si sono distinte professionalmente nei diversi settori dell’economia. Attraverso le candidature spontanee e le segnalazioni sono arrivati 50 profili, tra i quali il Comitato scientifico ne ha scelto 15. Questi ultimi sono stati successivamente caricati sulla pagina Facebook della Creativity Week per essere votati dal pubblico». Lucia Cuman è stata apprezzata dal pubblico per la promozione della mostra “Adriano Olivetti e la bellezza” e per la sua attività nell’ambito di Women for Freedom. Durante la cerimonia di premiazione Lucia Cuman ha svelato in anteprima che l’ammontare del premio sarà destinato a sostenere la costituzione di un’associazione con l’obiettivo di promuovere le tematiche collegate al mondo e all’imprenditoria femminile. Oltre al premio in denaro, la vincitrice ha ricevuto anche un’opera degli studenti del liceo artistico di Treviso. © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.P.