«L’Amazzonia è sull’orlo del baratro»

«Dell’Amazzonia dobbiamo parlare il più possibile. Per gli incendi che la stanno devastando e per una situazione sociale drammatica che sta aprendo la porta a un’apocalisse». Lo dice Carlo Zacquini, 82 anni, più di metà dei quali trascorsi come missionario della Consolata in Brasile con il popolo degli Yanomami. Alcuni di questi anni li ha trascorsi vivendo nella foresta senza tecnologia, oggi, si occupa di tutela dei nativi e dirige un centro di documentazione sulle culture indigene dell’Amazzonia. Nel tardo autunno il missionario di Pianezze sarà a Roma al sinodo sull’Amazzonia convocato da papa Francesco, nel frattempo è ospite dei familiari sulle colline di Pianezze. Racconta ciò che vede ogni giorno, e la sua narrazione ha tratti impressionanti, tra incendi estesi per chilometri e distese aride dove pochi anni prima crescevano gli alberi. «Con l’elezione alla presidenza del Brasile di Jair Bolsonaro e la conseguente svolta reazionaria – evidenzia Zacquini -, l’attacco ai nativi e la distruzione dell’Amazzonia erano nell’aria. Cosa puntualmente accaduta e rilanciata dai media di tutto il mondo, anche se il problema è più ampio e datato». Nel senso che l’attuale corso politico brasiliano ha solo accelerato una situazione di assalto su più fronti avviata più di mezzo secolo fa. «All’epoca il governo centrale, anziché proteggere la foresta, detassava il disboscamento – spiega - La conseguenza è che dal piccolo coltivatore sino alle multinazionali, ognuno, a colpi di motosega cercava di ricavarsi il proprio posto al sole». Questo, con il risultato che accanto agli ettari di foresta ridotti a deserto finivano distrutte (o decimate dalle malattie) anche le comunità indigene, non in grado di reggere l’impatto con i bianchi. «Una parziale inversione di tendenza, entro un clima di regola tollerante nei confronti del disboscamento – aggiunge – si è avuto negli anni della presidenza di Lula e Dilma Rousseff. Nel senso che chi era colto in flagrante ad appiccare incendi, almeno si vedeva sequestrare i materiali». Oggi, invece, le sanzioni, pure sulla carta esistenti, non vengono applicate. «Ed è lo stesso presidente federale – precisa Zacquini – ad “assolvere” i disboscatori, invitando a non applicare la legge». I cambiamenti climatici hanno fatto il resto, regalando un inizio d’anno secco come in poche altre occasioni, e l’Amazzonia si consuma bruciata da migliaia di incendi. «Chi alza la testa, specie se nativo – evidenzia Zacquini – viene messo a tacere: non a caso in questi mesi si sono moltiplicati gli omicidi di attivisti e capi della comunità». In un quadro la cui cupezza è ben simboleggiata dal fumo che si alza dalle zone incendiate, Carlo Zacquini si sforza di individuare due vie d’uscita. «Se non si riesce a colpire gli incendiari con la legge, proviamoci con l’economia – dice l’82enne missionario -. Nel senso che il disboscamento serve a far posto alle coltivazioni industriali e all’allevamento di bovini da carne. In questo caso la strada è il boicottaggio dei prodotti alimentari brasiliani». In seconda battuta, conclude la strada è «attivare tutti i canali di comunicazione disponibili. Chissà che la parola e la testimonianza diretta risveglino le coscienze su un tema che interessa l’umanità». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lorenzo Parolin