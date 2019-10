In scena i cori giovanili Il via a S. Maria in Colle

Torna a Bassano l'appuntamento con la migliore musica corale. Domani sera, a Santa Maria in Colle, si aprirà infatti in grande stile la sedicesima edizione di Canticoro, l'attesa e qualificatissima rassegna di cori giovanili promossa dalla formazione cittadina “Giovani Voci Bassano” con il patrocinio dell'Amministrazione comunale. Anche per quest'anno Cinzia Zanon, direttrice del premiato gruppo bassanese e curatrice del ciclo di eventi, offrirà agli amanti delle sette note un programma di appuntamenti di altissimo profilo, che saranno ospitati in diversi luoghi della città e sapranno accontentare, con una grande varietà di proposte, diversi tipi di pubblico. L'apertura della stagione sarà affidata, mercoledì alle 20.30, ad un’eccellenza italiana. Il duomo di Santa Maria in Colle farà infatti da cornice all'esibizione del Coro Giovanile Italiano, un gruppo composto da giovani cantori provenienti da tutta la Penisola e rinnovato ogni due anni attraverso continue audizioni. Tra i coristi, rivela Zanon, ci sono anche due talenti “di casa”. Si tratta di Marta Frigo e Giulia Ravagnani, provenienti dalle file dal coro Gioventù InCantata di Marostica. In quest'occasione è prevista anche la performance del coro Giovani Voci Bassano. La seconda serata è in calendario per il 10 novembre e, come da tradizione, si svolgerà nella chiesa di San Vito dove, dalle 16, si potrà assistere al concerto del coro giovanile France Bevk, di Tomlin, in Slovenia, diretto da Barbara Kovacic. Il 17 novembre, sempre a San Vito alle 18, andrà in scena il festival organistico internazionale, con l'esibizione del duo Vivarco formato da Marco Fracassi e Viviana Romoli e del coro Giovani Voci. Si chiuderà il 24 novembre alle 17 al teatro Remondini della S.S. Trinità. Protagonista sarà il gruppo pop Gli Sconcertati di Vittorio Veneto, che daranno vita ad una serata entusiasmante. Organizzato in collaborazione con l'Asac Veneto, questo appuntamento vuole essere anche l’occasione per festeggiare i 40 anni dell’Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali. Una realtà che coordina e sostiene tutto il movimento corale veneto. •

Caterina Zarpellon