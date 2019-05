Ciliegia Igp, è festa ma niente concorso

Salta il concorso provinciale della ciliegia Igp di Marostica: anche la tradizionale mostra mercato in programma domani nella città degli scacchi deve fare i conti con le conseguenze provocate dal maltempo alla produzione cerasicola del territorio. Consorzio di tutela e Amministrazione, assieme alla Pro Marostica, confermano il programma della festa annuale dedicata al primo frutto della stagione, ma annunciano l’annullamento del concorso a causa della scarsa produzione. Sarà mantenuta l’esposizione delle cassette di ciliegie, le poche sopravissute all’attacco di pioggia e freddo. « I numeri - riferisce il presidente del Consorzio di tutela Giuseppe Zuech - dipenderanno dall’andamento climatico delle prossime ore, in particolare della giornata di sabato (oggi, ndr) quando è prevista la raccolta per la manifestazione di domenica». Il programma partirà oggi con la “Notte Rossa” organizzata dalla locale Confcommercio. A partire dalle 19.30, fino a tarda notte, il centro storico si animerà con negozi aperti, musica dal vivo e spettacoli a cielo aperto. Domani la festa proseguirà con “Castello in fermento”, novità di quest’anno che trasformerà il Castello Inferiore in un luogo di degustazione di raffinate birre artigianali (anche alla ciliegia) provenienti da tutta Italia. Apertura dalle 11 alle 18, con ingresso a pagamento al costo di 10 euro fino a esaurimento posti (anche in caso di maltempo). Alle 16 è in programma il concerto dei Los Massadores, celebre gruppo veneto, con la presentazione del disco “Fata, anca questa”, fra musica e cabaret. Accanto ai produttori che venderanno le loro ciliegie, per tutto il giorno laboratori, dimostrazioni ed esposizioni per il pubblico saranno curati dalle associazioni Terra e Vita e Mondo Rurale, dall’Apiario integrato e dagli Apicoltori di Marostica. Il Palazzo del Doglione, grazie a Campagna Amica Vicenza, ospiterà alle 15 il laboratorio didattico “La magia del burro e sana merenda della nonna”, mentre nel giardino della biblioteca si svolgeranno dimostrazioni di volo con i rapaci, in collaborazione con il Museo Ornitologico. I più sportivi, invece, potranno approfittare delle guide del Cai per una passeggiata in collina (partenza alle 10 dalla piazza). Il calendario della manifestazione proseguirà il weekend successivo, sabato 1 e domenica 2 giugno a Colceresa. •

Floriana Pigato