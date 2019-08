Burei lascia, assessorato al sindaco

Marialuisa Burei lascia l’incarico da assessore alla cultura di Marostica. A poco più di un anno dall’avvio del mandato dell’Amministrazione Mozzo, Burei ha rassegnato le sue dimissioni in municipio dopo aver annunciato la decisione la mattina in una conferenza stampa al Castello Inferiore. Per «motivi strettamente personali» l’ormai ex assessore ha riconsegnato il referato alla cultura al sindaco Matteo Mozzo. Nonostante le inaspettate e rapide dimissioni, sembrano però saldi i rapporti all’interno della compagine leghista marosticense: Burei rimarrà all’interno della squadra di governo come consigliere, conservando le deleghe a teatro e biblioteca. Per l’annuncio alla stampa, assieme al sindaco, erano presenti anche il vicesindaco Valentino Scomazzon e gli assessori Ylenia Bianchin e Renato Bertolin. «Purtroppo – ha spiegato Marialuisa Burei - motivi personali non mi permettono di procedere appieno in questo percorso, ma di concentrarmi solo su due importanti settori della politica culturale sui quali l’Amministrazione sta investendo molto: il teatro, con la ricca programmazione del ridotto del Teatro Politeama che presenteremo a breve e con il progetto di teatro di comunità, vera cifra della nostra attività cittadina, e la biblioteca, che in questo ultimo anno ha conosciuto un certificato aumento di iscritti e di prestiti». «È stato un anno molto intenso di lavoro, di incontri e di scoperte – ha aggiunto Burei - , ma ad arricchirmi è stata soprattutto la collaborazione con i numerosi volontari che operano nell’ambito culturale cittadino e delle frazioni, davvero una risorsa per la comunità. Ringrazio il sindaco e i componenti della Giunta per la fiducia accordatami fin dall’inizio per questo prestigioso incarico». Il sindaco Matteo Mozzo, che assumerà temporaneamente la delega vacante, ha comunicato che il nome del nuovo assessore alla cultura verrà reso noto dopo l’estate. Nel frattempo, sarà il primo cittadino ad assumere temporaneamente il referato. «Non c’è fretta – ha dichiarato Mozzo - La programmazione culturale della città, almeno fino a febbraio, è già stata definita dettagliatamente da Marialuisa Burei e con l’assessore al turismo Ylenia Bianchin è già stato pianificato anche il programma natalizio». «Accolgo la sua decisione con dispiacere, ma anche con comprensione – ha aggiunto Matteo Mozzo - Marialuisa Burei è una persona significativa di questa compagine amministrativa, che fino ad ora ha operato con successo e con ottimi risultati. La ringrazio pubblicamente per l’operato di questi primi tredici mesi di mandato e rinnovo la mia fiducia per le due importanti deleghe del teatro e della biblioteca». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Floriana Pigato