Area sport “salvata” dai ragazzi

La nuova area sportiva “Luca Luca” è realtà. Il sogno della comunità parrocchiale di S. Stefano di Mure di Colceresa si è avverato con l’inaugurazione del nuovo spazio. Un risultato ottenuto grazie al lavoro dei volontari, soprattutto giovani, e alla sinergia messa in piedi con l’amministrazione comunale, la regione Veneto e gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dei lavori. L’area sportiva “Luca Luca”, creata 33 anni fa da un’idea dell’allora parroco Piergiogio Sandonà, è stata sistemata con il rifacimento del manto in cemento che ormai si era usurato. Gran parte dell’opera è stata finanziata grazie al lavoro dei giovani della comunità di Mure che negli ultimi anni hanno realizzato diverse edizioni dell’Ocktoberfest proprio con questa finalità. Le restanti somme sono giunte da fondi comunali, da un contributo della Regione Veneto e dal supporto della fondazione Luca e della Banca San Giorgio Quinto e Valle Agno. «La comunità di Mure è sempre molto attiva – ha spiegato il sindaco Costa presente al taglio del nastro – ed è quello che per me incarna il concetto di campanile. Quest’area è luogo di ritrovo per ragazzi e giovani e per momenti di comunità, nel nostro progetto Mure è centrale». Anche Nicola Finco, consigliere regionale della Lega, è intervenuto all’inaugurazione. «Come regione stiamo privilegiando la sistemazione strutture sportive esistenti – ha dichiarato Finco – mettendole a norma e dando loro nuova linfa». A tagliare il nastro è stato don Piergiorgio Sandonà, il parroco che 33 anni fa volle quest’area. «L’idea – ricorda don Sandonà – è nata dal cuore della comunità di Mure e dal mio personale. All’inizio l’avevo voluta soprattutto come area per lo sport femminile come pallavolo e pattinaggio». La giornata è stata dedicata agli angeli di Mure. Nel 2004 persero la vita tre giovani del paese (Francesco, Rachele e Janiska) e da allora l’area sportiva “Luca Luca” è diventata il teatro per il torneo “Un calcio per sorridere”. A loro si è aggiunto qualche mese fa Nicolò Celi, morto in un incidente stradale. Con una targhetta commemorativa dedicata “agli angeli di Mure”, la comunità ha voluto dedicare loro la giornata. •

Luca Strapazzon