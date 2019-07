«A 70 anni ho ritrovato le mie radici»

Una fotografia dei nonni paterni, scattata a Marostica nei primi anni del secolo scorso, era l’unica traccia lasciata dal padre delle sue radici marosticensi. Fino a quando un incontro casuale deciso dal destino gli ha regalato, all’età di 71 anni, la possibilità di ritrovare la sua famiglia. Gli elementi di questa storia potrebbero raccontare la trama di un film a lieto fine, ma per André Scalcon, ragioniere in pensione di Tolosa, si tratta fortunatamente di un sogno che si è realizzato. Nato in Francia da genitori italiani, André e i suoi fratelli trascorsero l’infanzia sentendo mamma e papà parlare tra di loro il dialetto veneto. Il padre era partito per la Francia all’età di 18 anni, per raggiungere il nonno di André, emigrato nel 1929 per lavorare nelle miniere. Era partito da Caribollo, quando Vallonara era un comune autonomo. In Francia conobbe la madre di André, anche lei di origine veneta, con cui rimase a Tolosa a crescere i figli. «A vent’anni feci il mio primo viaggio in Italia – racconta André - Girai il Veneto in autostop per andare a conoscere la famiglia materna nel Trevigiano. Dopo la morte di mio padre, sentii il desiderio di rintracciare la mia famiglia paterna ma non avevo trascritto su carta i racconti di papà e non avevo elementi per ricostruire la storia dei miei parenti di Marostica. Contattare l’ufficio anagrafe del Comune di Marostica, ma non ottenni informazioni utili alla mia ricerca». Quando arrivarono gli anni della pensione, André decise di iscriversi a un corso di italiano all’Università di Tolosa. In una delle visite culturali organizzate dall’ateneo, sarà il caso a spianare la strada al suo desiderio di conoscere le sue origini marosticensi. “Ero in visita al Castello di Amboise nella Loria – continua André – e accanto a me sentì un gruppo di persone parlare italiano. Decisi di avvicinarmi e di chiedere la loro provenienza. Quando mi dissero che arrivavano da Marostica, fu un colpo al cuore. Raccontai loro del mio legame con la città e dei miei tentativi falliti di rintracciare la mia famiglia paterna». Nel gruppetto di visitatori italiani c’era Roberto Badocco, medico pediatra di Marostica. Dopo aver ascoltato la storia di André, decise di aiutarlo rivolgendosi a un cugino residente a Crosara, Dario Minuzzi, appassionato di ricerche storiche. «Due mesi dopo il nostro incontro – spiega André – ho ricevuto una e-mail da Badocco con i contatti telefonici di un cugino e di un anziano fratello di mio padre che viveva ancora a Marostica». Dopo le prime telefonate con i cugini paterni (che preferiscono mantenere la riservatezza), André ha organizzato il suo viaggio a Marostica per incontrarli. «Ci siamo scambiati delle fotografie per poter riconoscerci al mio arrivo in aeroporto a Venezia – continua – Ho trascorso una settimana a Marostica circondato dall’affetto di una famiglia generosa e premurosa, che mi ha aiutato nell’organizzazione del viaggio e mi ha portato a visitare le colline e i luoghi simbolo di questa meravigliosa terra, come il Grappa. Sono tornato a casa con il cuore colmo di emozioni. A settant’anni ho realizzato il sogno di conoscere la mia famiglia paterna grazie a Roberto Badocco e a Dario Minuzzi, che hanno trovato la chiave per aprire la porta della storia delle mie origini». Andrè è rientrato a Tolosa, ma con il desiderio di tornare presto a Marostica. «Vorrei tornare l’anno prossimo – conclude – per la Partita a scacchi e trascorrere altro tempo con la mia famiglia marosticense». •

Floriana Pigato