Marin: «700 voti? Vittoria di squadra»

Il più votato del centrodestra è stato Roberto Marin: 698 preferenze. Inutile chiederle se è contento. Come “Impegno per Bassano” abbiamo ottenuto un grande risultato che premia la passione e la determinazione messe in campo in questi anni. La nostra lista è l’unica della coalizione in cui le preferenze personali raccolte (2611) superano abbondantemente i voti alla lista (2232), segno di grande consenso e fiducia. So anche che molte altre preferenze sono andate annullate perché espresse nella lista sbagliata. Non lo considero un risultato personale: è frutto del lavoro di squadra, del rapporto e del confronto con tanti cittadini e stakeholder. Ci sono stati momenti di tensione nella coalizione prima della campagna elettorale. Ha qualche rammarico, visto che molti si chiedono perché non è stato lei a candidarsi a sindaco? La mia candidatura era espressione della mia disponibilità per un servizio alla città e non una personale ambizione. La priorità era garantire la compattezza dell’area politica di centrodestra e assumere il ruolo di forza moderata che vuole portare avanti un chiaro progetto per la città. Mi sembra che abbiamo ottenuto il risultato. Viene naturale pensare a lei come vicesindaco. Si parla di uno o più referati tra Bilancio, Attività produttive, Lavori pubblici. Ha preferenze? Alt. Intanto sono stato eletto membro del consiglio comunale: il luogo dove “si decide” la città. Sono a disposizione della città e del sindaco Elena Pavan. Abbiamo sempre evidenziato l'importanza della squadra di governo, non come posti da occupare ma come espressione di esperienza, competenza e professionalità necessarie per la buona amministrazione. L’adesione alla coalizione vi è comunque “costata“ due seggi rispetto a cinque anni fa. Diciamo che è stato un altro sacrificio “di servizio” che andrà tenuto presente. Dove agire subito? Penso che la viabilità sia un tema urgente ma anche strategico. Urgente perché fermo da anni, e in alcune ore della giornata abbiamo un caos nel traffico, non solo in centro storico. Strategico perché elemento di sintesi per una progettualità complessiva della città, che comprende gli interventi per l’accessibilità, la permanenza e i flussi, lo sviluppo e la revisione del trasporto pubblico, le infrastrutture per il collegamento economico-commerciale, la Valsugana e la viabilità alternativa, la valutazione sulla Valdastico Nord e l’impatto che avrà il completamento della superstrada Pedemontana. Altro? Abbiamo il compito di avvicinarci ai cittadini e rendere l’Amministrazione pubblica “amica”, con meno burocrazia, riduzione della tassazione e maggior efficienza. E in ambito culturale? La crescita culturale dell’intera città ne garantisce il futuro. La realizzazione integrale del progetto del Polo S. Chiara in connessione con gli altri musei naturalistici d’Europa, la valorizzazione dell’orto botanico Parolini; collaborazione più stretta con Possagno, visto che il lascito Canova è distribuito sulle due città. Aprendo la visuale sul tema del turismo, bisogna progettare, insieme al comprensorio, iniziative sulle eccellenze enogastronomiche locali e valorizzare le tre piazze stupende con eventi di qualità. •

Alessandro Comin