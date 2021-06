Malore ai Calieroni, 33enne salvato dal soccorso alpino

Attorno alle 14, alcuni soccorritori della Pedemontana del Grappa, tra i quali un infermiere - che stavano seguendo da osservatori il corso del Gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto, che si sta svolgendo tra il Brenta e i Calieroni - sono intervenuti in aiuto di un uomo colto da malore in Valstagna. Mentre in gruppo stava scendendo le marmitte, infatti, e si trovava sopra una briglia, A.S., 33 anni, di Noventa Vicentina, si era sentito male. Assistito dai soccorritori, supportati da altri due infermieri del Gruppo forre sopraggiunti nel frattempo, l'uomo è stato poi affidato all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Bassano per gli accertamenti del caso.