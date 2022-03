L’ospedale raddoppia il robot per la chirurgia d’avanguardia

Ospedale San Bassiano: in arrivo il secondo robot Da Vinci. Con il nuovo investimento da circa un milione di euro il centro sanitario bassanese si prepara a diventare il centro di riferimento multidisciplinare per la chirurgia robotica. Il nuovo impianto, infatti, si sommerà al sofisticato robot già presente e alla sala ibrida inaugurata l’anno scorso.

L’eccellenza cresce. Il San Bassiano è stato tra i primi ospedali in Veneto a dotarsi del robot chirurgico “Da Vinci”, nel 2013, con un investimento di 1,4 milioni di euro. Da allora il numero di procedure robotiche svolte a Bassano è continuamente cresciuto, raggiungendo una media di oltre 280 interventi l’anno, la maggior parte dei quali in ambito urologico, ma coinvolgendo anche la ginecologia, l’otorinolaringoiatria e la chirurgia generale. «In questo percorso di crescita - precisano i vertici Ulss 7 - il San Bassiano ha di fatto anticipato i tempi, considerando che negli ultimi anni il trattamento robot-assistito è entrato a far parte a pieno titolo della chirurgia mini-invasiva, tanto che per molti interventi oggi questa metodica è considerata la procedura migliore e preferibile, se disponibile». L’installazione del secondo robot chirurgico è prevista già nel corso di quest’anno.

Soddisfazione. «Si tratta di un progetto di grande portata - sottolinea il direttore generale, Carlo Bramezza -, che renderà il San Bassiano un punto di riferimento a livello regionale, e non solo, per la chirurgia robotica. Di questa ulteriore evoluzione beneficeranno naturalmente i pazienti, che potranno contare sulle metodiche di intervento più avanzate, ma l’arrivo di un secondo robot Da Vinci sarà un ulteriore volano per la crescita di tutto l’ospedale di Bassano, che risulterà ancora più attrattivo per i pazienti, anche provenienti da altri territori. Allo stesso tempo, la concentrazione dell’attività chirurgica robotica in un’unica sede favorirà la creazione di un pool di professionisti che possano confrontarsi e accrescere costantemente le proprie competenze professionali: il San Bassiano diventerà quindi fortemente attrattivo anche per gli specialisti e per i giovani medici, e questo sarà un ulteriore importante punto di forza in un momento di generale difficoltà a reperire medici».

Gli obiettivi. Oggi il robot Da Vinci viene utilizzato prevalentemente sui pazienti oncologici da un numero sempre più ampio di branche chirurgiche: in primis l’urologia, ma anche la ginecologia, l'otorinolaringoiatria e la chirurgia generale. Proprio l’utilizzo sempre più esteso e multidisciplinare della chirurgia robotica è uno degli obiettivi che si propone l’Ulss 7 con questo nuovo, importante investimento: «Interventi che fino a pochi anni fa erano ritenuti effettuabili unicamente in chirurgia tradizionale “open” o laparoscopia classica - spiega Antonio Di Caprio, direttore sanitario - oggi sono eseguiti di routine, e con risultati sempre migliori, mediante la chirurgia robot-assistita, testimoniando un continuo miglioramento del nostro team in termini di competenze specialistiche ed esperienza. Gli ambiti di applicazione sono già oggi numerosi: l'isterectomia radicale per la ginecologia, la tumorectomia renale per l'urologia o l'emicolectomia per la chirurgia generale, senza dimenticare l’orl per la chirurgia oncoloica del cavo orale. E in prospettiva l’installazione di un secondo robot Da Vinci permetterà di proseguire ulteriormente su questa strada, introducendo ancora nuova procedure chirurgiche mini-invasive».

Studi. Dal 1998 ad oggi sono più di ottomila gli studi scientifici pubblicati sulle maggiori riviste scientifiche internazionali relative all’utilizzo del robot Da Vinci. Si evidenziano diversi vantaggi nell’utilizzo della chirurgia robotica: tempi di ospedalizzazione più brevi, minori perdite ematiche, minore rischio di complicanze, riduzione del ricorso ad antidolorifici durante il decorso post-operatorio, ritorno più rapido alle normali attività lavorative e sociali e infine riduzione delle incisioni con conseguente riduzione delle cicatrici.