Dopo tre anni di assenza, tranne qualche traccia trovata nell'agosto scorso sulla zona al confine con il Trentino, l’orso fa la sua riapparizione sull'Altopiano. Un giovane maschio di circa quattro anni è stato infatti avvistato nel territorio di Grigno (Trento) mentre si portava verso località Barricata sulla Piana di Marcesina. L’incontro con l’animale è avvenuto lungo la strada dal conducente di furgone.

Una presenza ritenuta di “passaggio” dagli esperti, ma non per questo meno allarmante per gli amministratori locali, che oltre alla presenza del lupo devono affrontare anche questo ritorno a pochi giorni dall’inizio dell’alpeggio. «Scriveremo al prefetto», annuncia il presidente dell’Unione montana, Emanuele Munari.

Leggi anche: L'orso spunta dai cespugli, ma il bambino non perde la calma: il VIDEO dell'incontro ravvicinato Il bambino e vicino a lui l'orso

Gerardo Rigoni