Incendio nel condominio: evacuato un residente, tanti danni

Un incendio divampato ieri sera ad Asiago ha semidistrutto un condominio e provocato danni ingenti in quello attiguo. Il rogo è scoppiato in via Brigata Liguria, in centro, poco dopo le le 20: alcuni passanti si sono accorti delle fiamme che uscivano dal tetto e hanno dato l'allarme. Lo stabile è composto da cinque appartamenti (uno dei quali utilizzato come ufficio) e da un negozio di ricambi per auto, al piano terra. Lo spegnimento e la successiva bonifica sono andati avanti per tutta la notte.

Nonostante il veloce intervento dei vigili del fuoco di Asiago, si è capito subito che bisognava evitare che il rogo si propagasse agli altri edifici, attaccati uno all'altro. Come successo due anni fa, quando andarono completamente distrutti un condominio e la caserma dei carabinieri, con altri due edifici rimasti fortemente danneggiati. La centrale operativa di Vicenza ha quindi mobilitato una seconda squadra del distaccamento asiaghese e ha poi inviato sul posto squadre di Bassano, Schio e Vicenza. In tutto dodici mezzi, tra cui due autoscale, e trenta pompieri in lotta contro le fiamme.

Un unico residente è stato evacuato dallo stabile di tre piani adiacente all'immobile colpito dal rogo: è un 40enne di Asiago che ha trovato ospitalità da parenti per l'inagibilità della sua abitazione, invasa da fumo e acqua. Sulle cause dell'incendio non ci sono ancora certezze ma l'ipotesi più probabile, stando anche ad alcune testimonianze, è che il rogo sia partito da una canna fumaria.