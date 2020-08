Grave incidente motociclistico oggi pomeriggio al confine tra Veneto e Trento sull'Altopiano di Asiago. Attorno alle 17.30 due motociclisti, un marosticense ed un veronese, si sono scontrati frontalmente in una semi curva della strada provinciale 349 finendo entrambi violentemente a

terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Asiago per i rilievi, i vigili del fuoco e il 118.



Viste le ferite riportate il personale sanitario ha preferito chiedere l'intervento dell'elisoccorso per un pronto trasferimento in ospedale. È accorsa l'eliambulanza di Trento che ha trasportato i feriti al San Bortolo di Vicenza dove sono stati ricoverati per le cure del caso.

Gerardo Rigoni