Furti lampo in casa È caccia alle bande “mordi e fuggi”

Furti in appartamento: in tutto il Bassanese, con il ritorno dell’autunno e la diminuzione delle ore di luce, sono già tornati in azione gli specialisti delle razzie in abitazione. Bande di professionisti, forse provenienti dell’Est Europa, capaci di raggiungere con l’agilità di acrobati anche i piani elevati delle palazzine. I colpi vengono sempre messi a segno in meno di cinque minuti: e se le serrature non cedono, non si perde altro tempo e si passa a un nuovo obiettivo, nei dintorni o in altra località. Tra gli episodi segnalati ai carabinieri della Compagnia di Bassano negli ultimi giorni, alcuni sono avvenuti in città, altri a Rosà, Tezze sul Brenta, Marostica, Romano d’Ezzelino e Rossano Veneto. Identico il modus operandi delle bande, che generalmente entrano in azione tra il tardo pomeriggio e l’ora di cena. Dopo aver individuato l’appartamento da colpire, forzano rapidamente gli infissi con trapani e arnesi da scasso, poi si precipitano nelle camere da letto e buttano all’aria ogni cosa nella ricerca frenetica di ori e denaro. Agiscono anche se nelle abitazioni adiacenti ci sono i residenti, dimostrando una marcata sfrontatezza, consapevoli che la velocità è tutto: non ci mettino mai più di pochi minuti. Tra i colpi riusciti di recente, quello in un appartamento in via Biagi a Tezze. La segnalazione alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 22.15 di martedì, quando i proprietari sono rientrati e hanno capito di essere appena stati vittime di una razzia. Con tutta probabilità il furto era stato messo a segno qualche ora prima. Sono spariti gioielli e monili, per un valore di diverse centinaia di euro. Stesso copione per un furto denunciato poco dopo la mezzanotte a Rosà. Anche in questo caso i ladri acrobati hanno raggiunto il primo piano di una palazzina in via Santa Chiara, hanno forzato gli infissi e fatto razzie di preziosi. Altri colpi identici sono stati effettuati a Romano, in abitazioni di San Giacomo. Ai malviventi non sempre va bene. A Rossano e Marostica, per esempio, non sono riusciti a forzare gli infissi e se ne sono andati, lasciando comunque i segni del loro passaggio. Serrature e difese hanno tenuto almeno per il tempo necessario a far desistere i predoni. Secondo gli investigatori del maggiore Filippo Alessandro, queste bande non investono mai più di cinque minuti a colpo: se non riescono a farsi largo in pochi istanti, passano a un altro obiettivo, certi che andrà meglio. Oltre alle raccomandazioni di tenere sempre ben chiusi gli accessi di casa, e magari lasciare una luce accesa anche quando si è fuori, resta fondamentale sia segnalare qualsiasi movimento sospetto che denunciare i tentativi di intrusione. La denuncia è importante anche quando i danni o il bottino del furto sono di poche decine di euro. Questo perché, anche come recentemente dimostrato dall’operazione conclusa in poche settimane dai militari di Rosà, che hanno incastrato l’autore di almeno 20 razzie in altrettanti locali del comprensorio, ogni reato attribuibile alla stessa banda può produrre un aggravamento della pena in fase di arresto. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Cavedagna