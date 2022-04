Fuoco e fumo sul Monte Grappa. Sospeso il volo dei parapendii

Fiamme nei boschi del Monte Grappa, in località Prai de Borso, sul versante meridionale del Massiccio sopra Semonzo e Borso. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio. Dal monte si è alzata una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto con l'ausilio dell’elicottero coordinato dal DOS della Regione Veneto che ha rilasciato carichi di acqua sulla parte di bosco interessata dalla fiamme. Parecchie anche le unità di terra dei volontari della Protezione civile Pedemontana del Grappa che hanno operato per scongiurare che le fiamme si espandessero e per monitorare la situazione.

Sospese temporaneamente anche tutte le attività di volo libero sul versante del Monte Grappa interessato dall'incendio (come riportato sulla pagina Facebook di Vivere il Grappa), che nel weekend di Pasqua e Pasquetta è meta di tanti appassionati di parapendio. E allerta lanciata anche gli escursionisti in quanto in zona ci sono diversi sentieri per passeggiate. L’incendio sembrerebbe ora sotto controllo e la visibilità è tornata buona.