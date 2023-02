La ferrovia Bassano-Trento è fra le 10 peggiori in Italia

Continue interruzioni per lavori, autocorse insufficienti e spesso in ritardo. Nella classifica di Legambiente la tratta della Valsugana è all’8°posto

Ferrovie da incubo, c’è la classifica. E spunta la tratta ferroviaria Bassano-Trento tra “le linee peggiori d’Italia”. Emerge dal report annuale di Legambiente e fotografa una situazione che i pendolari di quella linea conoscono bene. Del resto, tra Bassano e Trento gli ultimi mesi sono stati un susseguirsi di lavori con conseguente stop alla circolazione dei treni e nemmeno il recente annuncio di un incremento delle corse da parte della società Trentino Trasporti ha fatto cambiare idea a Legambiente. L’associazione ha analizzato la tratta della Valsugana, che è lunga 96 chilometri e collega importanti centri urbani lungo la direttrice tra Trento e Bassano, emettendo la sua sentenza. Su un totale di dieci tratte da incubo, la Bassano-Trento si piazza all’ottavo posto.

Ci sono denunce di usura alle ruote dei convogli

«Da circa un anno e mezzo vengono denunciati problemi di usura ai bordini delle ruote dei convogli che causano soppressioni di corse, le quali, in alcuni casi, non sono sostituite da autocorse - riferisce l’associazione nel suo report “Pendolaria 2023” - Da giugno 2022 queste criticità sono state ufficializzate con un orario che comprende treni e bus, ma che non sempre viene rispettato».

Sempre più bus per sostituire le corse

A settembre erano diminuiti ancora i treni, sostituiti da un numero sempre maggiore di autobus. «Questo ha portato a evidenti ripercussioni sui tempi di percorrenza e sul sovraffollamento, vista la ripresa delle scuole - prosegue Legambiente - I problemi di usura anomala delle ruote dei treni costringono a una manutenzione più frequente, con i convogli costretti a fermarsi per essere sistemati e l’impossibilità di garantire le corse».

Un mese di chiusura per la sostituzione delle rotaie

Il 5 novembre era iniziato lo stop dei treni per un mese sulla tratta per la sostituzione delle rotaie in un tratto di 9 chilometri, al fine di risolvere il problema dell’usura anomala. «In questo periodo gli autobus sostitutivi non hanno però garantito un adeguato servizio - denuncia Legambiente - perché non erano sufficientemente capienti, tanto che i pendolari sono stati lasciati a terra in molte occasioni. Insomma, un anno da dimenticare per i pendolari della linea».

Linea che nei mesi scorsi aveva visto pure l’utilizzo del treno diagnostico per il controllo delle gallerie. Nel report di Legambiente, la tratta della Valsugana è in compagnia di altre due per quanto riguarda il Veneto: la Verona-Rovigo e la Rovigo-Chioggia, che si sono piazzate entrambe al quinto posto. Il primato di peggior ferrovie d’Italia se lo portano a casa le ex Circumvesuviane della Campania. «Per rispettare gli obiettivi del Green Deal europeo - dice Legambiente - l’Italia acceleri il processo di riconversione dei trasporti e la cura del ferro con maggiori risorse pari a 2 miliardi di euro l’anno fino al 2030. Basta inseguire inutili opere faraoniche come il Ponte sullo Stretto. Al ministro Salvini chiediamo di dedicare ai pendolari almeno la stessa attenzione che ha messo in questi mesi per il rilancio delle grandi opere».