Estate dal caldo record anche nelle gelide doline

Questa estate resterà negli annali per essere stata fin troppo calda anche sull’Altopiano e addirittura nei luoghi statisticamente tra i più freddi d’Italia, dove la colonnina di mercurio supera raramente i 2 o 3 gradi.

Prima dei temporali dei giorni scorsi il centro di Asiago ha registrato massime vicine ai 30 gradi, calura che non ha risparmiato nemmeno i siti in quota: i 25 gradi hanno colpito fino a 1700 metri. Una situazione monitorata anche dagli appassionati, come Riccardo Benetti di Meteotriveneto, che da anni è “custode” della dolina di Campiluzzi, ai piedi dell’Ortigara, e di altre depressioni naturali situati nei Sette Comuni, tra i siti più freddi del Veneto.

«Giugno è stato tra i più caldi di sempre - illustra -: sull’Altopiano siamo passati in pochi giorni da un inizio di maggio tutto sommato ancora fresco a registrare già i primi 22/23 gradi alla metà del mese. Ho confrontato i dati delle temperature minime di Campo Magro di quest'anno con quelli dell'anno scorso e l’anomalia è evidente: l’anno scorso a inizio giugno siamo partiti con una temperatura media minima di -1,2° C e abbiamo concluso il periodo analizzato con una +0,8° C, rialzo dovuto al normale ciclo delle stagioni. Quest'anno già a inizio giugno la media minima era prossima allo zero (-0,4°C), periodo concluso con una +2,4°C, con un aumento di quasi un grado. E i dati dell’Arpav sono ancora più eclatanti. Nel 2021 a Marcesina siamo partiti a inizio giugno con una media minima di +4°C e abbiamo concluso il periodo con una +6,5°C, nella norma - riprende Benetti -. Quest'anno a inizio giugno siamo partiti con una media minima di +4,2°C e abbiamo concluso con una +7,8°C, un aumento davvero importante».

Proprio le alte temperature nelle zone più alte dell’Altopiano sono sotto studio.

«La quota dello zero termico quest'anno è impazzita - conferma Benetti -. Nel nord-est nel 2021 abbiamo avuto 9 giorni con zero termico over 4000 m, quest'anno invece ben 19, di cui 3 nella prima settimana di giugno. Questo caldo anomalo in alta montagna è alla base anche dello sgretolamento di ghiacciai e rocce, fenomeno che ho potuto verificare sulla cima Vertana nell’Alto Adige, pochi giorni prima della tragedia della Marmolada: molte rocce si spezzavano e precipitavano a valle, con ovvi pericoli».