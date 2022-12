Dopo la morte di Maria Basso ora spunta un altro testamento

La casa di riposo Villa Rosa

Maria Basso avrebbe firmato, pochi giorni prima di morire, un nuovo testamento. Lo avrebbe depositato da un notaio in Sicilia, per sostituire quello che aveva consegnato al notaio Muraro di Asiago una quindicina di anni fa, con il quale lasciava i suoi beni in beneficenza.

L'ennesimo comportamento che acuisce i sospetti dei parenti vicentini, che hanno visto la pensionata, morta venerdì mattina in ospedale a Catania, atteggiarsi in maniera totalmente diversa alla sua storia e alle sue consuetudini nelle ultime settimane. Basso, 80 anni, di famiglia asiaghese, era nata a Bassano ma aveva trascorso la sua infanzia e la sua giovinezza in Iran, al seguito del padre. Poi, completati gli studi, era stata assunta dal ministero degli esteri italiano ed era entrata in ambasciata come impiegata e funzionaria, lavorando negli Stati Uniti, in Francia, in Australia e a Roma, prima di andare in pensione e di dedicarsi agli anziani genitori, che l'avevano sempre seguita nei suoi spostamenti. Poi era tornata ad Asiago, senza più spostarsi, e da diversi anni risiedeva nella struttura Rsa Villa Rosa. Ad esserle vicini erano in particolare il cugino Mario e l'amica Clelia, che era anche sua procuratrice speciale. Godeva di una discreta salute ma stava seguendo un ciclo di fisioterapia e doveva assumere dei farmaci.

Da qualche mese le persone vicine avevano notato i segnali di un decadimento psichico. E, in queste condizioni, dopo aver incontrato la figlia di una cugina che abita in Sicilia, Basso aveva in primo luogo compiuto delle operazioni bancarie, che i funzionari Unicredit hanno ritenuto sospette (tanto da presentare un esposto). Non solo: si è rivolta al notaio Muraro per revocare la nomina di procuratrice a Clelia e affidarla alla parente siciliana. Ancora, una quindicina di giorni fa, si è allontanata con lei da Villa Rosa e non vi ha più fatto rientro, facendo scattare un'altra segnalazione e la conseguente apertura di un'inchiesta.

La denuncia

Domenica scorsa il cugino, tutelato dall'avv. Roberto Rigoni Stern, ha presentato in caserma dei carabinieri una denuncia per circonvenzione di incapace, mentre Maria è rispuntata a Catania, dove era stata portata in aereo, stabilendosi in un'altra casa di riposo. Ancora, l'avv. Carmelo Barreca, a nome dei parenti siciliani, ha chiesto alla Rsa che venissero spediti nel Catanese i suoi effetti personali, mentre cresceva la preoccupazione perché Basso non aveva più svolto la fisioterapia e non si sapeva se avesse ripreso ad assumere i suoi medicinali.

L'epilogo

A metà settimana le condizioni di salute della ricca possidente, di 80 anni, sono improvvisamente peggiorate ed è stato necessario ricoverarla in ospedale, dove è deceduta venerdì.Ora, mentre parenti e amici sono in attesa di sapere quando e dove saranno celebrati i funerali, il pubblico ministero Claudia Brunino, d'intesa con i magistrati etnei, potrebbe chiedere l'autopsia per chiarire le cause della morte della pensionata.

Non solo; c'è da capire se Maria fosse in grado di intendere e di volere nelle ultime settimane, quando - sradicata da affetti e abitudini - è stata accompagnata da Asiago fino in Sicilia. E ancora: cosa contiene l'ultimo testamento? Perché Basso ha cambiato idea all'ultimo? Chi ha indicato come erede universale dei suoi beni, che comprendono immobili, conti correnti e gioielli depositati in una cassetta di sicurezza in banca? Il lavoro degli inquirenti in queste settimane non si è mai fermato; dovranno raccogliere altre testimonianze.