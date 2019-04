BASSANO. Sputi sull’auto dell’assessore regionale Elena Donazzan. È accaduto venerdì sera, quando l’assessore all’istruzione si trovava in centro a Bassano per partecipare a una serata sull’asparago al museo civico con altri amministratori locali. Verso le 23.30, Donazzan ha fatto ritorno verso la sua auto, parcheggiata vicino a via Museo, assieme al vicesindaco di Rossano, Davide Berton. Qui, fuori da una sede comunale che ospita delle associazioni, ha incontrato alcuni giovani, che lei stessa ieri ha definito come «tolleranti, democratici e probabilmente anche antifascisti, ancora esaltati dalle manifestazioni di ieri» riferendosi al 25 aprile.

«Sono andata a riprendere l’auto - racconta l’assessore -. Ho notato un gruppetto di persone che non mi guardava benissimo. Pace: mica posso piacere a tutti». L’assessore e il vicesindaco sono saliti in macchina e Donazzan ha messo in moto. È stato in quel momento che, racconta l’assessore, uno dei giovani ha camminato «ostentatamente» verso la sua auto. Una ragazza, invece, ha sputato sulla carrozzeria. Donazzan ha fermato l’auto e ha chiesto ragione di quel gesto.

«Mi sono presentata e ho chiesto alla ragazza come si chiamava - riferisce - ottenendo in risposta soltanto silenzio. Anzi, il suo amichetto, quello che mi voleva sfidare con la camminata contro l’auto, mi ha intimato di andarmene e mi ha detto che loro avrebbero negato visto che erano in tanti».

L’assessore però non ha alcuna intenzione di lasciar correre. Per questo chiederà di formalizzare un'interrogazione in consiglio comunale per chiedere chi fossero le persone presenti venerdì in quella sede.