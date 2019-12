Una nuova scuola media per il capoluogo e finalmente l’apertura dell’Isola dello Sport entro pochi mesi. Sono alcuni degli obiettivi che l’Amministrazione di Cassola si è prefissata per il prossimo anno, sulla base dell’approvazione del Documento unico di programmazione per il triennio 2020-2022. Obiettivi che sono stati presentanti dal sindaco Aldo Maroso, dall’assessore al bilancio Elsa Simonetto e dal neo assessore ai lavori pubblici Marco Giacobbo. NUOVA SCUOLA. L’opera più rilevante, per la quale è già stato preparato un progetto preliminare, è senza dubbio la costruzione di una nuova scuola media per il capoluogo di Cassola. Quella attuale, infatti, presenta delle problematiche relative alla tenuta sismica ma intervenire sull’edificio esistente è piuttosto dispendioso sul fronte della spesa. «Dalle indagini sismiche svolte sull’istituto sono emerse delle criticità - riferiscono gli amministratori -. Abbiamo provveduto a una messa in sicurezza, ma abbiamo valutato che una sistemazione complessiva dell’istituto non conviene. È meglio quindi procedere con l’abbattimento della struttura attuale e con la costruzione di un nuovo stabile, moderno e rispondente a tutti i criteri di legge». Per un lavoro simile servono 2 milioni e 600mila euro. L’Amministrazione Maroso è quindi in attesa di un finanziamento e le probabilità di ottenerlo sono buone, visto che il Comune di Cassola è abbastanza in alto nelle graduatorie per l’ottenimento di fondi per l’edilizia scolastica. Nel 2021, invece, sarà eseguito l’adeguamento sismico della scuola primaria di San Zeno, intervento che richiederà un investimento totale di circa 500mila euro. ISOLA DELLO SPORT. Il primo stralcio del nuovo polo sportivo che si sta costruendo a Borgo Isola è in via di ultimazione. La ditta appaltatrice sta terminando infatti la finitura dei servizi, mentre i pavimenti sono già stati posati. «L’obiettivo è consegnare la palestra all’istituto Marconi già nei primi mesi del prossimo anno- riferisce l’assessore ai lavori pubblici Marco Giacobbo -. Successivamente, però, intendiamo dare la palestra in gestione alle attività sportive del territorio». I prossimi passi saranno l’ultimazione degli altri due stralci dell’Isola. Il secondo, in particolare, prevede la sistemazione dell'area esterna e di parte di un nuovo parco, il terzo invece prevede la creazione di una seconda palestra e di campetti da calcio. Si tratta di un’opera faraonica, per un totale di spesa pari a circa 10 milioni di euro, e una volta completata l’Isola dello Sport diventerà uno dei poli sportivi più grandi del Veneto, grazie alla sua superficie totale di circa 20mila metri quadrati, di cui ben 5 mila al coperto. Un’opera che senz’altro farà dimenticare l’odissea dell’acquapark, con lo scheletro di cemento rimasto per parecchi anni in stato di abbandono. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Saretta