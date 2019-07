Lite fra camionisti finisce in denuncia

Lite tra camionisti al distributore di benzina per una manovra “scortese”. In un momento d’ira un autista ha colpito alla testa il collega con un grimaldello, arrivando pure a minacciarlo di morte, e quando il camionista ferito e terrorizzato è scappato a piedi lungo la statale lui si è messo ad inseguirlo, ma non per ucciderlo: “Volevo solo medicarlo”. Nonostante l’immediato pentimento, per l’autotrasportatore sono scattate le denunce per lesioni, minacce aggravate e porto di oggetti atti all’offesa. L’episodio è avvenuto lo scorso martedì, al distributore Eni sulla variante della statale 47, a Fellette. Mancavano pochi minuti alle 7, quando un camionista di 66 anni, residente a Vedelago, stava aspettando che un collega terminasse una manovra per uscire dall’area di servizio. In quel momento, un autotrasportatore di 50 anni, originario di Reggio Calabria ma residente a Torino, è entrato nell’area di rifornimento, parcheggiando accanto alla pompa di benzina, nell’unico spazio che stava per occupare il collega più anziano, il quale con la freccia inserita era quasi in fase di manovra per riprendere il viaggio di lavoro. Quella sosta gli sarebbe costata venti minuti di attesa, quelli necessari al collega di Torino per fare rifornimento. Irritato, il camionista trevigiano è sceso dal tir, è andato incontro all’autotrasportatore e gliene ha dette quattro, arrivando a dargli uno buffetto sul volto. Non lo avesse mai fatto: il camionista di Torino è salito in cabina, ha impugnato un grimaldello di quasi sessanta centimetri, e gli ha dato una “sprangata” sulla testa, urlando “ti uccido, ti uccido”. Il trevigiano, con un vistoso taglio sul capo è fuggito lungo la statale. Il collega furioso, si è reso immediatamente conto dell’errore commesso e ha iniziato a rincorrerlo per chiedergli scusa e tentare di riparare al danno. Tutto si è risolto con l’immediato intervento della polizia che ha richiesto i soccorsi per il ferito, subito trasportato all’ospedale e ha deferito il camionista torinese. A dirla tutta, l’autotrasportatore è riuscito a soccorrere il collega aggredito, tamponandogli la ferita e scusandosi. Questo però non gli ha risparmiato una pesante denuncia. •

Francesca Cavedagna