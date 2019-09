Cementificazione a livelli record

Cassola fra i primi Comuni del Veneto con il più alto consumo di suolo. Anzi, è addirittura il primo nel Vicentino, con una percentuale di cementificazione pari al 39.54 per cento. Di questo problema hanno parlato anche i cittadini che martedì si sono fermati al gazebo di Street news del Giornale di Vicenza e quelli che hanno compilato il questionario proposto durante l’evento del Gdv a S. Giuseppe. I dati, riferiti all’anno scorso, sono stati raccolti e analizzati dall’Ispra, Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale. Nonostante gli sforzi dell’Amministrazione Maroso per ridurre il consumo di suolo negli ultimi anni, insomma, Cassola resta il Comune con meno verde di tutta la Provincia di Vicenza e di tutto il Bassanese, ovviamente in proporzione alla propria superficie. In tutto il Veneto, davanti a Cassola ci sono solo Padova, al primo posto con il 49,51% di suolo consumato e, a seguire, Noventa Padovana, (44,18 per cento), Spinea (43,29 per cento) e Treviso (40,04 per cento). C’è da dire, però, che l’Amministrazione Maroso le sta provando davvero tutte per cercare di contenere il consumo di suolo, in linea anche con la sua visione ambientalista. «Sin dal nostro primo mandato abbiamo cercato di invertire il trend - afferma l’assessore all’urbanistica, Giannantonio Stangherlin - ponendo un freno all’edificazione selvaggia e alla speculazione, cercando anche di recuperare aree “a verde” che negli anni precedenti erano state adibite a usi produttivi o residenziali». Dal 2014 a oggi, grazie a tre successive varianti al nono Piano degli Interventi, a Cassola quasi 45mila metri quadri di superficie edificabile sono tornati all’originaria vocazione agricola. Un dato destinato a crescere, visto che le nuove regole prevedono notevoli agevolazioni per chi intende riqualificare zone degradate o troppo densamente edificate e per chi chiede di ridurre i volumi edificatori già acquisiti. «L’inversione di tendenza è quindi già in atto - assicura l’assessore Stangherlin - e contiamo che i risultati di queste nuove politiche possano diventare presto evidenti. La volontà è di agevolare la riqualificazione urbana e il recupero dell’esistente. Cercheremo di stare attenti quindi alle nuove edificazioni, ovviamente salvaguardando il diritto di tutti a costruirsi una casa». L’assessore, comunque, è consapevole che quello di Cassola sia uno dei territori più edificati di tutto il Veneto. «L’intensa attività edilizia degli scorsi decenni ci ha portato a questa situazione - afferma Stangherlin -. I dati Ispra del 2018 sulla percentuale di suolo “consumato” non sono molto diversi da quelli degli anni precedenti, proprio perché fotografano una realtà frutto di scelte del passato, che, in parte, hanno trovato attuazione negli ultimi anni». «Scelte sulle quali - conclude l’assessore all’urbanistica di Cassola - l’attuale Amministrazione non ha margine di manovra, visto che, in molti casi, parliamo di diritti acquisiti». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Saretta