Arriva la grappa ai semi di canapa

Nel Bassanese arriva la grappa alla canapa. Mentre il ministro dell’Interno Matteo Salvini scatena una nuova crociata contro i negozi che vendono cannabis light, un giovane ristoratore di Cassola ha deciso di lanciare sul mercato un prodotto che unisce il sapore del tradizionale distillato alle proprietà della pianta. Un prodotto unico nel suo genere, una “prima assoluta” anche per il variegato mondo della grappa, soggetto negli ultimi anni a numerose innovazioni. Protagonista di questa particolare avventura imprenditoriale, che ha portato alla creazione del distillato “Weedstok”, è Dino Forlin, 29 anni, gestore della pizzeria “Da Forlin-Unconventional Pizza” di San Giuseppe di Cassola. Un’attività che può vantarsi anche del titolo di “Locale storico Veneto”, che è stato costruito con pietre provenienti dal fiume Brenta e dove la famiglia Forlin fa ristorazione da quasi 70 anni, da quando cioè il nonno di Dino aveva aperto il locale. Dino, però, non si è mai appiattito sulla tradizione. La rispetta, ma ha una gran voglia di innovare e da qualche tempo ha il pallino della canapa, una coltivazione in passato molto diffusa nelle valli venete. Ecco quindi che Dino è partito proprio dalla storia delle nostre terre per dare vita a un prodotto che mancava sul mercato. O meglio, in Italia ci sono già liquori a base di canapa, ma è la prima volta che questa viene unita al più celebre distillato del Veneto, la grappa appunto. La bevanda “spiritosa” creata da Forlin nasce infatti dall’unione tra la grappa e i semi di canapa. Vene distillata e imbottigliata a Crespano e si può trovare e gustare nella pizzeria di San Giuseppe. Forlin non ha dubbi che quello da lui creato è un prodotto a pieno titolo locale, ma che promette di crearsi nel tempo un mercato a livello nazionale. «Siamo nel bacino dov’è nata la grappa - riferisce il giovane ristoratore -. Partendo da questo prodotto Igp, ho voluto creare qualcosa che da una parte ricordasse la nostra storia, ma che dall’altra allo stesso tempo la innovasse. Per questo ho deciso di utilizzare una materia prima che all’inizio del secolo scorso è stata largamente coltivata nelle nostre valli: la canapa. I suoi semi sono particolarmente dolci e hanno proprietà benefiche riconosciute. Dalla loro unione è nato un liquore unico nel suo genere, un liquore non convenzionale». Prima di mettersi a produrre la nuova grappa, Forlin si è informato sulle normative in vigore in tema di canapa, chiedendo delucidazioni anche alle autorità. Tutto in regola e nel rispetto della legge, quindi. Ciò nonostante, difficilmente il giovane ristoratore lunedì farà assaggiare il suo distillato al vicepremier Salvini, che in serata raggiungerà Bassano per sostenere la candidatura della leghista Elena Pavan. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Saretta