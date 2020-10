Cade da una parete di roccia, è grave

Precipita dalla parete di roccia, è trasportato in elisoccoso all'ospedale di Treviso con fratture e contusioni. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in valle Santa Felicita, a Romano d'Ezzelino. Erano le 16.30 quando alla centrale operativa del 118 è arrivata la richiesta di intervento per un climber caduto mentre si trovava sulla parete attrezzata ai piedi del Grappa. Stando a quanto ricostruito, Denis Tonello, 46 anni, residente a Rossano Veneto, stava scendendo dalla parete di roccia quando, per cause ancora in fase di accertamento, le sicurezze avrebbero ceduto facendolo precipitare nel vuoto.Lo sportivo si è schiantato a terra dopo un volo di circa 7 metri. Nell'impatto ha riportato diverse fratture, tra cui quella della spalla e di una caviglia, insieme ad altre gravi contusioni. Le sue urla di dolore fortunatamente sono subito state sentite da una coppia di escursionisti a poca distanza, padre e figlio, residenti nel Trevigiano, volontari esperti in primo soccorso, che sono corsi subito in suo aiuto. I due hanno raggiunto il climber, prestandogli le prime cure in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I sanitari del Suem di Crespano, arrivati poco dopo l'allarme insieme agli uomini del Soccorso alpino, hanno stabilizzato il ferito, accertando le diverse lesioni riportate nello schianto. Tonello, che lamentava anche forti dolori alla schiena, era comunque lucido. Il climber è stato imbarellato poi recuperato dai tecnici dell'elisoccorso di Treviso emergenza, allertati dalla centrale operativa del 118. Trasportato all'ospedale Ca' Foncello in codice di media gravità, resta ricoverato nel reparto di chirurgia ortopedica. Non sarebbe in pericolo di vita.