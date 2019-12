Un corso di marketing e comunicazione

Tre giorni di formazione su marketing e comunicazione ad Asiago. Da venerdì a domenicala sala delle maschere dell’Unione montana ospiterà “Asiago 7 Comuni Marketing Days”, evento organizzato da Quark Adv con la collaborazione dell’Its Academy Asiago e il patrocinio del Comune. Gli incontri di formazione sono tutti gratuiti, previa prenotazione, e tratteranno il marketing turistico e degli eventi, quello per le attività commerciali, relazioni pubbliche e ufficio stampa, nonchè argomenti più tecnici, con distinzione tra interventi base e avanzati, in modo da fornire una panoramica completa. Oltre agli incontri ci saranno talk, testimonianze aziendali e laboratori tematici con un approfondimento sull’economia locale. Il programma prevede venerdì alle 17 l’apertura dei lavori con un workshop sull’ufficio stampa ai tempi di internet. Sabato i lavori inizieranno alle 14 con una discussione sugli eventi come strumento di marketing seguita alle 14.40 dal talk sulla realtà virtuale e aumentata nel marketing turistico e culturale, oltre a incontri sulla scienza come volano per il turismo, sugli eventi ecosostenibili, su come raccontare un territorio e “Come sopravvivere ad Amazon”. Domenica, dalle 10, workshop sulla comunicazione per strutture alberghiere e su “Oltre Trip Advisor”. • © RIPRODUZIONE RISERVATA