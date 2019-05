ALTOPIANO. Sentieri tra storia e toponomastica, quaderni e materiali didattici per le scuole, dizionari, feste locali, rievocazioni in costume, riviste e pubblicazioni in lingua, recupero di archivi fotografici, laboratori teatrali e corsi di cultura e artigianato: sono alcune delle iniziative che la Regione Veneto finanzia nel 2019 per tutelare le minoranze linguistiche ladine e cimbre del proprio territorio. Ammonta a 63 mila euro il contributo regionale che quest’anno la Giunta ha assegnato ai progetti culturali presentati dalle Unioni culturali dei ladini delle Dolomiti e dalle associazioni culturali dei cimbri dell’Altopiano di Asiago, del Cansiglio e della Lessinia. «Il contributo, previsto dalla legge regionale 73 del 1994 dedicata alle minoranze storiche del Veneto - aiuta le "isole linguistiche" a conservare identità, cultura, patrimonio linguistico e storico, costumi e tradizioni. È un piccolo investimento a difesa delle peculiarità culturali di comunità che hanno saputo conservare intatte le loro radici e atramandare la propria lingua e quindi ad arricchire il grandepatrimonio storico, etnico e culturale della nostra regione ». Quest’anno al contributo regionale si aggiungeranno anche le iniziative e le risorse del progetto transnazionale italo-sloveno ’Primis’ dedicato a valorizzare le minoranze linguistiche dell’Alto Adriatico: un progetto che porterà in dote 2,8 milioni di euro per promuovere la conservazione e la conoscenza del patrimonio culturale di ladini e cimbri, nonché delle comunità friulane del Portogruarese e delle minoranze

linguistiche in Friuli e nelle contee istriane.