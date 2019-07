Suggestioni cimbre È il mondo di Hoga Zait

Al via il secondo, ed ultimo, fine settimana di Hoga Zait, il festival cimbro organizzato dal Comune di Roana con le pro loco della frazioni. Già stasera si torna a parlare dei cimbro alle 20.45 all’Istituto di cultura cimbra di Roana dove si terrà una conferenza dell'avv. Lorenzo Foglia "La Spettabile Reggenza dei Sette Comuni nell'ordinamento della Serenissima Repubblica". Domani Hoga Zait riprenderà alle 10 da Cesuna con la passeggiata guidata “Le migrazioni dei cimbri nel tempo”. Alle 10.45 alla chiesetta di S. Margherita di Rotzo si celebrerà la consegna del cero benedetto della comunità recoarese. Alle 15 i bambini al palaCiclamino di Cesuna potranno partecipare al laboratorio “I gomitoli delle Beate Donnette” per poter ricevere la quarta spilla di Cesuna. Sarà però la sera di domani il clou di Hoga Zait. Alle 20.45 partirà da piazzetta alpini la fiaccolata sino al Parco delle Leggende dove si svolgerà lo spettacolo fiabesco delle Zelighen Beiblen dal titolo “Il Gomitolo Scomparso”. La manifestazione, nata nel 1996, oggi è uno dei momenti più attesi di Hoga Zait. Gnomi, anguane e streghe saranno i protagonisti di questo mondo fatato creato da trenta volontari, tra bambini e adulti come comparse e lettori. A dirigere il tutto l’attore locale Moreno Corà con la drammaturgia di Michela Fabris assieme alla pro loco Cesuna. Domenica a Camporovere ci sarà la partenza per l’escursione “Kamparube: i coloni dell’Altopiano, Boscaioli e cacciatori” seguita da un piccolo rinfresco a malga Meatta e un laboratorio per bambini “Caccia agli ingredienti magici: nel bosco con le streghe”. Nel pomeriggio ci sarà una breve pausa con animazione musicale in piazza San Marco di Canove per prepararsi alla tradizionale “Attraversata della Val d’Assa”. Tragitto in costume che giungerà a Roana alle 18.30 accolto da un rinfresco gratuito e l’ultimo laboratorio per bambini con la verifica delle spille e la consegna della maglietta-premio “Hoga Zait”. A chiudere, alle 20.15 lo spettacolo musicale in lingua cimbra “Stoanengel un de Klenkallen”con Pierangelo Tamiozzo (voce e chitarra), Mirco Maistro (fisarmonica), Lorenzo Pignattari (contrabbasso) e Massimo Tuzza (batteria). •

G.R.