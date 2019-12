Strada Dori-Marcesina Al via l’allargamento

Al via i lavori per la sistemazione della viabilità nel tratto “Dori–Marcesina” a Enego. Con una spesa di oltre 130 mila euro, sostenuta in parte dalla Regione Veneto, è stato affidato anche il secondo stralcio dei lavori. I lavori sono necessari in quanto la strada, principale via di transito dei camion che stanno trasportando il legname esboscato sulla Piana di Marcesina, è troppo stretta per un passaggio in sicurezza dei mezzi pesanti. «L’esbosco e la commercializzazione di un quantitativo così ingente di legname necessita anche di un puntuale pianificazione della viabilità – spiega il sindaco eneghese, Ivo Boscardin – sia per la situazione attuale dove serve sistemare la strada per garantire il transito in sicurezza degli autoarticolati con container sia per le condizioni che conseguiranno al termine delle operazioni di trasporto. A causa degli ingenti carichi ci sarà un inevitabile degrado delle strutture stradali». Il primo stralcio dei lavori, per un importo di 50 mila euro, era già stato approvato nel maggio scorso. Ora è stato approvato il secondo stralcio, comprensivo della messa in sicurezza anche di via Coldarco di Sotto. Considerate le tempistiche ristrette per l’esecuzione delle opere di sistemazione, i lavori sono stati affidati con procedure d’urgenza alla ditta Icev srl di Grigno. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.R.