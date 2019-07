Stelle al torneo benefico e il Golf club è... fucsia

Si è chiusa con successo la seconda edizione del Fope Invitational, la Pro Am che per tre giorni ha visto Asiago tingersi di rosa fucsia, il colore ufficiale della gara organizzata in partnership dal brand di gioielleria Fope e dal Golf Club Asiago. Una gara che ha visto primeggiare sul green la francese Valentine Derrey davanti all’austriaca Christine Wolf e alla finlandese Elina Numenpaa mentre nella classifica squadre ha vinto il team composto dalla transalpina Ines Lescudier insieme alle italiane Fantoli, Comaschi e Dagradi. La Pro Am Fope è un torneo unico nel suo genere; non solo perché tutti i professionisti sono donne ma anche perché si tratta del torneo con il montepremi più ricco d’Italia, ovvero 40 mila euro. Le 24 squadre partecipanti, capitanate da altrettante pro con 72 amateur accorsi a giocare con questa selezione di golfiste internazionali provenienti da otto Paesi stranieri compresa l’Australia (insieme alle campionesse italiane Stefania Croce, Diana Luna e Veronica Zorzi, e la HeadPro del Golf Asiago, Giulia Franchini), hanno dato un grande spettacolo. L’evento, coordinato dall’olimpionica e professionista Giulia Sergas, non ha solo festeggiato il golf al femminile ma è stato anche occasione per una dedica speciale a Giulia Cazzola, quarta generazione della famiglia proprietaria e direttore marketing di Fope, prematuramente scomparsa all’inizio di quest’anno. Alla buca 17 sono stati raccolti fondi per una onlus vicentina a lei cara, A.Gen.Do., che promuove la conoscenza e il sostegno alle famiglie con bambini con sindrome di Down. Perché proprio sotto la guida di Giulia l’azienda vicentina ha iniziato un progetto di sponsorizzazione che sta portando il brand Fope sui green più prestigiosi del mondo. La presidente del Golf Club Asiago, Irene Gemmo, ha colto l’opportunità per anticipare ulteriori lavori sul percorso che passerà dalle attuali 18 buche a 27. «Valorizzeremo il campo pratica - ha annunciato - rinnovandolo completamente e potenziandone la valenza sportiva per clinic e fitness degli atleti. Accogliendo iniziative come la Pro Am Fope, sosteniamo anche il golf rosa, un motore di sviluppo del golf in cui crediamo molto». •

G.R.