Pastore resta bloccato con il gregge nella neve

Il maltempo dei giorni scorsi ha costretto a un grande lavoro anche le squadre altopianesi della protezione civile. I volontari di Roana sono stati impegnati tutta la giornata di domenica a liberare varie strade secondarie del territorio comunale da rami e alberi. Inoltre sono accorsi a soccorrere un pastore rimasto isolato dall’inattesa nevicata abbondante e che si è trovato impossibilitato a spostarsi e a raggruppare il suo gregge. Raggiunto l’uomo, trovato in buone condizioni di salute, i soccorritori lo hanno accompagnato a valle dove il pastore attenderà migliori condizioni per poi raggiungere nuovamente le sue pecore. Proprio per l’abbondanza delle nevicate il Soccorso alpino e speleologico Veneto invita all’estrema prudenza gli escursionisti e scialpinisti per i prossimi giorni. Sulle Prealpi è previsto infatti un grado marcato di pericolo valanghe: possono verificarsi in particolar modo fenomeni di distacco della neve per slittamento, ovvero quando la neve fresca scorre via dal sottostrato nevoso più consolidato, soprattutto sui versanti est, ovest e sud. Meno rischiosi invece i versanti a nord, che sono meno esposti al calore solare. La tregua concessa dal maltempo comunque ha le ore contate: secondo le previsioni, già domani ritorneranno le nuvole, con possibili precipitazioni nevose oltre i 1700 metri, quota neve che scenderà fino ai 1400 metri nella giornata di giovedì. Proprio per l’instabilità meteo rimangono in pre-allerta sia le squadre della protezione civile sia i soccorritori del soccorso alpino oltre, naturalmente, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.R.