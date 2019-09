Ospitalità Un corso biennale postdiploma

L’Its Academy Turismo Veneto va “on the road” per promuovere l’offerta formativa dell’istituto di formazione post diploma con sede anche ad Asiago. Ed è proprio da Asiago che l’Its Turismo dà il via al suo tour promozionale durante il primo fine settimana della manifestazione Made in Malga. Cogliendo l’occasione del grande numero di visitatori all’evento dedicato alle specialità della montagna l’Its ha organizzato un incontro informativo venerdì 6 alle 15 all’hotel des Alpes. L’Its Academy Turismo è un percorso biennale di specializzazione postdiploma finanziato dalla Regione Veneto attraverso il Fondo sociale europeo. Ad Asiago apre il suo terzo anno di attività con corsi su ospitalità, gestione di eventi sportivi e turismo outdoor. È un corso di specializzazione volto a formare tecnici specializzati che, accanto a competenze linguistiche e gestionali, sviluppino capacità di valorizzare e gestire le opportunità della montagna veneta. Le selezioni per i 25 posti disponibili sono già aperte per i diplomati interessati. Per la sede di Asiago è previsto un contributo regionale che consentirà a 15 studenti di soggiornare nel territorio durante il corso. •

G.R.