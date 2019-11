Mezzo milione di euro per il commercio

È stato approvato ufficialmente dalla Regione Veneto il rifinanziamento del progetto “Asiago il tuo centro commerciale all’aperto”, inserito per la seconda volta tra i distretti di commercio regionali. Sono stati così assegnati 227.500 euro regionali a sostegno del piano di governance delle piccole imprese del commercio e del turismo del territorio. «La condivisione regionale del nostro progetto - commenta con soddisfazione il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern - rafforza l’idea dell’Amministrazione comunale e del settore commerciale che questo comparto della nostra economia vada protetto dall’“assalto” della grande distribuzione e alimentato da iniziative forti, quali quelle che ci hanno visto ottenere il massimo punteggio da parte della Regione. Un successo ottenuto grazie al sostegno convinto e alla fattiva collaborazione dell’Ascom di Asiago che ci permette di proseguire sicuri nella riqualificazione del nostro centro cittadino». L’obiettivo dei distretti del commercio è favorire l’aggregazione degli esercizi verso proposte compartecipate e l’integrazione tra imprenditori commerciali e del turismo locali con l’Amministrazione comunale nei piani di promozione e di valorizzazione delle specializzazioni e tipicità territoriali. Assieme ai fondi regionali confluiranno anche finanziamenti comunali e da privati per un’azione corale da oltre 500 mila euro destinata agli abbellimenti urbani a organizzare eventi destagionalizzanti. Una parte consistente sarà anche destinata al marketing e al miglioramento dei servizi di accoglienza del turista. «Il distretto di commercio, fondamentalmente, serve per mettere attorno a un tavolo Amministrazione e operatori turistici per promuovere insieme Asiago attraverso la collaborazione metodica tra pubblico e privato – prosegue Rigoni Stern -. In questo modo si integrano iniziative culturali e di richiamo con azioni di rinnovamento urbano, come per esempio il rifacimento di corso IV Novembre oppure l’ammodernamento delle insegne e delle vetrine con un’immagine coordinata». «Potremo proseguire con il rafforzamento turistico di Asiago - commenta il presidente dell’Ascom Asiago, Marianna Lievore - anche nei periodi considerati di “bassa stagione” per favorire non solo l’esercizio commerciale in genere ma anche nuova occupazione nel comparto». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni