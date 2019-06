Le sculture in legno fanno rivivere i parchi

Camosci, martore, gufi e altri animali dei nostri boschi: dal legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia dello scorso 29 ottobre, partirà la riqualificazione del parco comunale di Enego. È l’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale per la riqualificazione dei due parchi cittadini, quello di Valle del Capitano e il grande parco del centro, progetto reso possibile grazie anche alla gara di solidarietà messa in campo da Comuni e Associazioni del circondario. Protagonista dell’iniziativa, denominata “Che “schianto” di sculture!”, un fuoriclasse del settore: Gianluigi Zeni, giovane scultore trentino, campione mondiale nel 2016 di speed carving, la scultura veloce con la motosega, che sarà ospite della piazza eneghese oggi e domani. «“Armato” di motosega, forgerà dodici sculture che rappresenteranno altrettanti animali del luogo - spiega Fabio Cerato, il consigliere comunale che ha seguito l’iniziativa -. Le opere saranno posizionate nel Parco del centro, all’interno di aiuole create allo scopo e corredate di pannelli, predisposti dai ragazzini delle nostre scuole. La riqualificazione dei due parchi cittadini, che comporterà una spesa di circa 45 mila euro, prevede inoltre il rifacimento di circa 400 metri di staccionate danneggiate e il posizionamento di nuove panchine e tavoli in larice». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

R.M.