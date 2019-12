«Le Melette simbolo della rinascita»

«Bentornati a Le Melette, luogo simbolo della rinascita per tutto il territorio grazie al coraggio di tanti. Un progetto turistico che restituisce 25 km di piste, panorami mozzafiato e occasioni di benessere a tutta la comunità altopianese e agli sciatori appassionati che qui hanno scoperto, o scopriranno, la magia della nostra terra». Ha faticato a nascondere l’emozione Andrea Rigoni, presidente della società di gestione “Ski Area Altopiano di Asiago Sette Comuni”, mentre tagliava il nastro all’inaugurazione del rinnovato comprensorio sciistico galliese. Un’opera che, oltre a essere la prima completata con i fondi di confine, conclude il primo passo del progetto più ampio di riconversione dell’offerta turistica altopianese. Quasi trecento persone si sono ritrovate a quota 1.413 metri per dare il “benvenuto” al nuovo impianto di risalita esaposto nonostante la pioggia incessante. Molti dei 200 soci, maestri da sci e personalità dello sport e delle istituzioni hanno voluto sfidare il maltempo per celebrare la riapertura della stazione dopo anni di difficoltà. Ad accogliere i partecipanti, la baita Sporting&Gourmet, completamente rinnovata con legno a vista, numerose sale e un’ampia terrazza-solarium, dove i genitori potranno avere sotto controllo i bambini nella struttura a loro dedicata o dove ci si potrà rilassare degustando magari le pietanze preparate dal team di cucina del gruppo Fasolato, che gestisce pure la baita alla sommità del monte. Grande interesse hanno destato la capacità del nuovo impianto di risalita, che può trasportare fino a 2 mila persone all’ora, o il ponte di collegamento tra le piste del Monte Melette e quelle del Monte Longara. Insomma, una stazione nuova e moderna. La riapertura che parte da lontano. Come ha ricordato il sindaco di Gallio, Emanuele Munari: «È grazie al referendum del 2007 che ha istituito il fondo comuni di confine che abbiamo potuto sognare in grande. Dopo Le Melette toccherà a Verena, Kaberlaba, centro biathlon di Rotzo, Enego 2000 e Larici–Val Formica, oltre a opere di abbellimento e da strutture ricreative per rilanciare in grande stile l’Altopiano». Dal governatore veneto Luca Zaia e dal presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti l’invito a proseguire con il lavoro di squadra. L’assessore regionale Elena Donazzan inoltre ha aggiunto: «Tutti sognavamo questa rinascita ma è solo grazie alla gente dell’Altopiano e chi l’ama, in primis Andrea Rigoni, che questo sogno è realtà». Raggiante l’on. Roger De Menech, presidente del Fondo comuni confine: «Questa è la prima opera sull’Altopiano a essere passata dalla carta alla realtà. L’auspicio è che si prosegua a vedere frutti concreti, in maniera che la pianura capisca che la montagna veneta è un luogo dove investire e crescere». Gli ha fatto eco il consigliere provinciale Leonardo De Marzo: «La riapertura delle Melette arricchisce la Provincia di nuove emozioni da offrire ai turisti». Radiosi anche i sindaci altopianesi, in primis Roberto Rigoni Stern ed Emanuele Munari: «Risultato straordinario ottenuto con un lavoro sinergico tra amministrazioni che ha superato ogni campanile», ricordando anche il lavoro fatto dai due uffici tecnici comunali nell’affrontare ogni criticità che sorgeva per non posticipare il giorno di apertura. Brillavano gli occhi anche alla campionessa di sci di casa, Giulia Gianesini, che alle Melette si è forgiata: «Sono nata quassù e vederle riaprire non può che rendermi felice. È stata vinta una sfida incredibile, ora confidiamo che il meteo faccia sua parte e regali un inverno ricco di neve e di soddisfazioni». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni