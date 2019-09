La giustizia militare e la sua pagina nera Al cinema “Fucilateli”

Sarà Asiago, luogo suo malgrado protagonista degli eventi che hanno caratterizzato la Prima Grande mondiale, ad ospitare il debutto sul grande schermo del documentario “Fucilateli”, ultimo lavoro della casa di produzione cinematografica vicentina Sole e Luna Production. Un luogo simbolico e significativo, Asiago, teatro del conflitto, che si lega al contenuto del cortometraggio che della Grande Guerra affronta un argomento nuovo rispetto alla retorica tradizionale approfondendo un lato oscuro, per decenni celato e mai pienamente analizzato quello della giustizia militare e della gestione del capitale umano. Un documentario di inchiesta, un’indagine attenta e lucida, condotta con rigore scientifico da parte dei due autori e registi Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon e che idealmente prosegue il lavoro di approfondimento sul primo conflitto mondiale già avviato nel 2015 con“Cieli Rossi - Bassano in Guerra”. Prodotto in collaborazione con il Comitato Storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del consiglio dei ministri, la Regione Veneto, il Consorzio Bim Piave di Treviso e l’Unione montana del Grappa, “Fucilateli” è già stato proiettato a maggio al Senato e a luglio al Piccolo festival della cultura locale a Valrovina di Bassano. Il debutto sul grande schermo, con la prima nazionale, è in programma al Grillo Parlante di Asiago domani alle 20.45 e in replica domenica alle 18. I registi saranno presenti per il confronto con il pubblico. La tappa segnerà il via del tour nazionale, messo a punto dalla distribuzione della veneta Emera. •

S.L.