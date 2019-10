L’agricoltura tra lupo e le novità sulla gestione

La presenza del lupo e le problematiche portate all’agricoltura dalla fauna selvatica viste dalle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, dagli agricoltori e dall’Europarlamento sarà oggi alle 16 (e non ieri, come riportato erroneamente, ndr) nella sala del consiglio comunale di Roana tema del convegno “Fauna selvatica: siamo davvero in grado di affrontare il problema?” organizzato da Cia Agricoltori Italiani Veneto e Vicenza, Unione montana e Comune di Roana. A confrontarsi saranno il presidente nazionale Cia Dino Scanavino, gli assessori di Veneto e Friuli Venezia Giulia Giuseppe Pan e Stefano Zannier e l'europarlamentare Herbert Dorfmann. I relatori, oltre a fare il punto sulla gestione della fauna selvatica, tratteranno i provvedimenti in materia di gestione, compreso l’abbattimento, in seguito anche alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto agli enti locali il potere di adottare misure gestionali per contenere la fauna selvatica. Si illustrerà anche la proposta della Cia Agricoltori Italiani di riforma della legge 152/92 che regola in Italia la protezione faunistica. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.R.